Manfredonia nuova: “Emergenza COVID: priorità alla scuola”

Manfredonia, 28 dicembre 2020. Nei mesi scorsi abbiamo constatato tristemente che il sistema di controllo, tracciamento e monitoraggio dell’ASL è saltato a Manfredonia, a causa dell’elevato numero di casi positivi al Covid-19. In particolare, nel mese di novembre, sono state tantissime le persone risultate positive al tampone antigenico, effettuato nei laboratori privati, che hanno atteso per settimane il tampone molecolare da parte dell’ASL, per il riconoscimento ufficiale della propria condizione.

In alcuni casi ad attendere erano i lavoratori del mondo della scuola con le conseguenze che si possono immaginare.

La gestione dell’emergenza Covid nelle scuole necessita, a nostro avviso, di particolare attenzione.

Nonostante la rigorosa osservanza delle norme di tutela anti Covid, come l’uso delle mascherine e il distanziamento nelle aule, l’ambiente scolastico è ad alto rischio di contagio. Per questo motivo Manfredonia Nuova chiede che ci sia una Conferenza di Servizio tra ASL, Comune, Dirigenti Scolastici, pediatri e rappresentanti dei genitori, prima della riapertura delle scuole, il 7 gennaio.

L’ASL dovrebbe avere un filo diretto con i Dirigenti scolastici, in modo da sottoporre subito gli operatori scolatici in sospetto di Covid al tampone molecolare, per consentire la sanificazione dei locali scolastici e la quarantena delle classi interessate.

Un maggior coordinamento delle azioni di intervento è indispensabile per limitare i contagi a livello cittadino.

Infine, chiediamo ai Commissari che rendano note eventuali risorse aggiuntive destinate ai Comuni, per far fronte all’emergenza Covid nel comparto scuola.

MANFREDONIA NUOVA, 28 DICEMBRE 2020