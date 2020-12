“ Sono notizie che nessuno vorrebbe fornire, notizie che portano tristezza nell’animo di tutti i rosetani … Sì …purtroppo, la nostra leggenda di 111 anni, colui che portava dentro di se un pezzo di storia della società che nessuno poteva aver visto, colui che per noi era una specie di idolo, di testimonianza dei nostri saperi, testimonianza, per noi, immortale, della secolare cultura materiale che da sempre ha caratterizzato la nostra comunità, una cultura fatta di lavoro e di tempra, di onestà e di cortesia, di simpatia e comunicatività …”.

“Ebbene il nostro amato Zio Giovanni non c’è più. Un anno da dimenticare e che non potremo mai dimenticare, soprattutto per quanto è accaduto alla nostra comunità, che, attonita, ha subito la scomparsa di alcuni dei nostri padri, sì padri della nostra storia.