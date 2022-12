Congresso Pd, in Puglia con Schlein anche Cagiano di “Ottavia” Foggia

StatoQuotidiano, 28 dicembre 2022. “Per affrontare le sfide del futuro è indispensabile un’idea di Sinistra ecologista, pacifista, progressista, femminista, inclusiva, che sappia combattere la corruzione, le mafie, le disuguaglianze sociali ed ogni forma di discriminazione, e lottare per riportare il “noi” di donne e uomini di ogni generazione al centro del programma politico del partito. Ma soprattutto che sappia riportare le nuove generazioni alla politica”. È uno dei passaggi che i sostenitori di Elly Schlein riportano dichiarando la loro adesione al “comitato Puglia” per la candidata alla segreteria nazionale del Pd.

Fra le promotrici e i promotori ci sono rappresentanti di tutta la regione, con molti baresi nel comitato fra cui Titti De Simone, giornalista, politica e attivista dei movimenti per i diritti civili e della comunità LGBTQIA; Elvira Tarsitano, assessora alle Politiche ambientali e alla Bioeconomia del Comune di Mola di Bari, segreteria del PD Puglia; Paola Romano, assessora alle Politiche giovanili, Pubblica Istruzione, Università, Ricerca e Fondi.

Per quanto riguarda la Capitanata fra i nomi c’è quello di Marco Esposito, libraio, iscritto al PD di Lucera (Fg), Benedetto Di Ruzza, docente universitario, Foggia; Fiammetta Fanizza, docente universitaria, Foggia; Grazia Loconte, assistente sociale, poetessa, San Ferdinando di Puglia (Fg).

Mario Cagiano, di Foggia, dell’associazione “Ottavia”, ha esplicitato la sua adesione al comitato per Elly Schlein: “Se c’è un qualcosa che questo congresso può portare- scrive sui social- come reale elemento di novità è sicuramente la questione identitaria. E non, a mio avviso, reclutando 87 persone che temo non possano fare altro che confrontarsi sulle proprie storie. Ma stimolando la partecipazione, che è una cosa che se non fa un Partito che nel suo nome ha la parola “democratico”, non so chi altro possa farlo”.

“Siccome non sono abituato a restare a guardare- prosegue- ho deciso di sostenere la candidatura di Elly Schlein alla segreteria nazionale. Non solo perché la seguo con passione da anni, ma perché credo sia la figura più adatta a rimettere in discussione i temi irrisolti del Partito Democratico. Credo che nella sua futura mozione ci possa essere lo spazio giusto per parlare liberamente e senza paura di questioni cruciali per la nostra identità”.