Elezioni Provincia: sindaco di Vieste Nobiletti è il candidato di Pd e civici

StatoQuotidiano, 28 dicembre 2022. Sarà Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste, il candidato presidente dei civici di centrosinistra e del Pd alle prossime elezioni a Palazzo Dogana. Si terranno il 29 gennaio, entro l’8 vanno consegnati i nomi degli aspiranti con almeno 120 firme dei consiglieri comunali di Capitanata. L’accordo sul nome del primo cittadino garganico, eletto nel 2021, è chiuso.

Il M5s dovrà decidere se appoggiarlo e, per questo, ha in programma un incontro previsto per oggi. La scelta potrebbe non risultare semplice in quanto, già dal suo primo ingresso nell’agone politico, anno 2016, i rapporti di Nobiletti con gli esponenti locali pentastellati non sono mai stati particolarmente armoniosi. Tuttavia il centrosinistra ha mirato al “punto di equilibrio” fra Pd e civici, una personalità come il sindaco di Cerignola Francesco Bonito, probabilmente, sarebbe risultata troppo sbilanciata a sinistra.

Per quanto riguarda l’uscente Nicola Gatta, alcuni consiglieri provinciali si sono mossi per lui, che ha già raccolto le firme e mira al secondo mandato. L’Udc si è già espressa a suo favore mentre il centrodestra, oggi, con una nota stampa del segretario della Lega Daniele Cusmai, ha indicato il nome del sindaco di Manfredonia Gianni Rotice.

È probabile che i candidati a correre per la presidenza saranno tre. Da capire le scelte del M5s e dello stesso centrodestra che, da quello che emerge, non ha giocato per ora la carta dell’uscente Nicola Gatta.

Com’è noto, saranno i Comuni più grandi a farla da padrone in questa elezione cosiddetta di “secondo livello” cui mancherà l’apporto di Foggia. Sono eleggibili a presidente della Provincia i sindaci in carica il cui mandato scade non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. Le candidature per suddetta carica dovranno essere presentate all’ufficio elettorale costituito presso la sede della Provincia di Palazzo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dell’8/01/2023 e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 9/01/2023.