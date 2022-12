Manfredonia, divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere

MANFREDONIA (FOGGIA), 28/12/2022 – Il Sindaco Gianni Rotice “p reso atto che l’Amministrazione Comunale intende promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela dell’incolumità dei cittadini e degli animali, ritenendo ammissibile l’utilizzo su area privata di articoli pirotecnici classificati a basso rischio potenziale e a basso livello di rumorosità, destinati ad essere utilizzati, in base alla tipologia, in spazi confinati o al di fuori di edifici”, con Ordinanza Sindacale n25_2022

“Ordina che

Per le motivazioni indicate in premessa è fatto divieto a chiunque, su tutto il territorio

comunale, dal giorno 28 dicembre 2022 al giorno 08 gennaio 2023, il lancio di petardi e botti di vario genere oltre che la vendita sia in forma fissa che ambulante petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, eccetto quelli considerati a basso rischio e a basso livello di rumorosità da utilizzarsi esclusivamente su aree private”.