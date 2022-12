Manfredonia, festività di Capodanno: orari di diffusione sonora

MANFREDONIA (FOGGIA), 28/12/2022 – Il Sindaco Gianni Rotice, con Ordinanza Sindacale n26_2022 che ha come oggetto la disciplina straordinaria degli orari di diffusione sonora delle attività di intrattenimento musicale per le festività di Capodanno,

ha ordinato che “in via straordinaria per le festività di Capodanno la cessazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art.69 Tulps, rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art.68 Tulps, rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo), nelle giornate del 31 dicembre 2022 alle 02.30 del giorno successivo e dell’1 gennaio 2023 alle ore 01:30 del giorno successivo“.