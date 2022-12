Quindici omicidi in un solo anno nel Foggiano, focus su Manfredonia

MANFREDONIA (FOGGIA), 28/12/2022 – Quindici omicidi, 16 vittime, 8 delitti scoperti con l’arresto dei presunti responsabili, 3 commessi da minorenni (mai così tanti), 5 maturati nel mondo della criminalità, 3 per gelosia, 2 in ambito familiare, 3 forse per vendicare altri morti, 1 per un raptus di follia, 1 per soldi, 1 femminicidio.

I numeri raccontano la scia di sangue del 2022. Più omicidi rispetto agli ultimi 4 anni: furono 10 nel 2021 e 2020; 11 con 14 vittime nel 2019; 14 nel 2018. A Foggia 5 omicidi, 3 a San Severo, 2 a Orta Nova, 1 a Cerignola con due vittime, Manfredonia, Apricena, Zapponeta e Marina di Lesina. Indagini “facili” – Gli 8 delitti risolti sono una risposta a una delle tante maglie nere di Foggia e provincia assegnate da statistiche e classifiche, in questo caso quella del maggio scorso che posiziona la Capitanata al secondo posto in Italia per omicidi impuniti.

Ma i numeri vanno anche letti. In altre 3 circostanze i presunti autori sono stati trovati sulla scena del delitto nell’immediatezza del fatto: il parricidio di Ennio Pompeo Favilla del 28 ottobre a San Severo; il femminicidio di Giovanna Frino del 16 dicembre a Apricena; l’accoltellamento a morte del romeno Ion Meluselu l’8 settembre nelle campagne di Manfredonia dopo un litigio con un connazionale. Nessun arresto eseguito per le morti a colpi d’arma da fuoco di Giuseppe Ciociola, agricoltore ammazzato nelle campagne di Zapponeta il 12 marzo (sospettato il bracciante poi arrestato per il duplice omicidio di Cerignola); e di Gerardo Lorenzo Tammaro del 3 ottobre a Orta Nova, padre di Mirko arrestato un mese prima per l’omicidio Gaeta. Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno.