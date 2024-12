Allianz Pazienza chiude il 2024 contro Jesi: sfida al Pala Falcone e Borsellino

La penultima giornata del girone di andata vede la Cestistica Città di San Severo impegnata in casa contro Jesi, in quello che si preannuncia come un avvincente boxing-day del campionato cadetto. Appuntamento fissato per domenica 29 dicembre alle ore 18:00 presso il Palasport Falcone e Borsellino. La formazione marchigiana, guidata dall’esperto coach Marcello Ghizzinardi, si distingue per un gioco rapido e tattico, spesso caratterizzato dalla presenza di tre piccoli in campo.

Tra i protagonisti principali figurano Di Emidio, playmaker di grande visione, insieme a Marulli, Valentini e Bruno, capaci di garantire versatilità e dinamismo. Completano il roster due ali di grande esperienza, Enzo Cena e Petrucci, affiancati dai lunghi bidimensionali Zucca e Ponziani. A chiudere la rosa il centro Lautaro Berra, pilastro sotto canestro. Jesi occupa attualmente il nono posto in classifica con un bilancio di 9 vittorie e 8 sconfitte, e arriva a San Severo con l’obiettivo di consolidare la propria posizione.

La Allianz Pazienza, reduce da un dicembre quasi perfetto con tre vittorie consecutive, ha subito una battuta d’arresto nell’ultima trasferta contro Chieti. Dopo le festività natalizie, la squadra di coach Damiano vuole riprendere il cammino verso la salvezza, regalando ai tifosi un’ultima gioia per chiudere l’anno con il botto. Una vittoria domenica sera significherebbe non solo punti preziosi, ma anche ulteriore fiducia per il prosieguo della stagione.

La gara sarà affidata ai direttori di gara Andrea Bernassola di Roma e Luca Leggiero di San Tammaro (CE). Palla a due prevista per le ore 18:00. La società invita tutti i tifosi gialloneri a riempire le tribune del palazzetto per sostenere i ragazzi in una partita che promette spettacolo e intensità.

Umberto D’Orsi

Area Comunicazione – Cestistica Città di San Severo