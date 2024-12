Amore a San Giovanni Rotondo: Gaetano sorprende Nancy con una proposta da Spider-Man!

Un gesto spettacolare e carico di emozione ha caratterizzato la serata di venerdì scorso a San Giovanni Rotondo, dove Gaetano, un 45enne esperto di arrampicata e speleologia nonché volontario del Soccorso Alpino, ha organizzato una serenata davvero unica per la sua fidanzata Nancy. In un’atmosfera da sogno, Gaetano si è calato dal balcone della casa di Nancy, travestito da Spider-Man, per sorprenderla con una proposta di matrimonio indimenticabile.

La scena, degna di un film, si è svolta sulle note della musica del gruppo folk garganico “Li Spruvvist”, specializzati nelle serenate per i futuri sposi. L’esperto di arrampicata ha saputo combinare abilità e romanticismo, eseguendo il tutto con una sicurezza da vero professionista. La serenata si è conclusa con un bacio, simbolo di un amore che, nonostante la separazione fisica causata dalla ringhiera del balcone, si è dimostrato forte e profondo.

L’emozionante momento d’amore culminerà il 30 dicembre prossimo, giorno in cui Gaetano e Nancy si prometteranno amore eterno con un matrimonio che sancirà il loro sogno d’amore.

Lo riporta Corriere del Mezzogiorno