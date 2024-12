Apertura del Giubileo Ordinario 2025 nell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

Domenica 29 dicembre 2024 sarà una data storica per l’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, con l’inaugurazione del Giubileo Ordinario 2025, un evento spirituale di portata globale voluto dal Santo Padre Francesco. La cerimonia rappresenterà un’occasione di rinnovamento della fede e di speranza, come sottolineato nella Bolla di indizione “Spes non confundit” (La speranza non delude), ispirata alla Lettera ai Romani (Rm 5,5).

Indetto ogni 25 anni, il Giubileo è un momento speciale per la Chiesa cattolica, durante il quale i fedeli possono vivere un’esperienza profonda di fede, ricevendo l’indulgenza e rinnovando il proprio rapporto con Dio. Papa Francesco ha voluto che il tema centrale di questo Giubileo fosse la speranza, definendolo come un invito a un incontro vivo e personale con Gesù, descritto come “porta di salvezza”.

La solenne apertura del Giubileo nell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino sarà presieduta dall’Arcivescovo Metropolita, S.E. Mons. Giorgio Ferretti, e si articolerà in diverse fasi:

Ore 17.30, Parrocchia Gesù e Maria: riti di introduzione e annuncio del Giubileo.

riti di introduzione e annuncio del Giubileo. Pellegrinaggio verso la Basilica Cattedrale: il corteo attraverserà le vie principali della città, tra cui Piazza U. Giordano e Corso Cairoli, in un momento di preghiera e raccoglimento comunitario.

il corteo attraverserà le vie principali della città, tra cui Piazza U. Giordano e Corso Cairoli, in un momento di preghiera e raccoglimento comunitario. Arrivo alla Basilica Cattedrale: l’Arcivescovo ostenderà la croce giubilare sul sagrato, seguito dall’ingresso solenne attraverso la porta principale per l’inizio della Celebrazione Eucaristica.

In occasione dell’apertura del Giubileo, Mons. Ferretti ha espresso il desiderio che la Chiesa locale compia un gesto tangibile di solidarietà. Sarà organizzata una raccolta fondi destinata a proteggere e sostenere le persone senza fissa dimora, particolarmente vulnerabili durante l’inverno. L’evento non è solo un momento liturgico, ma un’opportunità per la comunità di riscoprire la propria fede e il valore dell’aiuto reciproco. Tutti i fedeli sono invitati a partecipare e contribuire a rendere questo Giubileo un’esperienza di speranza e rinascita per l’intera città.

Per ulteriori dettagli, è possibile contattare l’Ufficio per le Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino.