Capodanno in Puglia: sole e temperature miti, nebbie in Val Padana e Liguria

BARI, 28 dicembre 2024 – La Puglia si prepara a salutare l’anno nuovo sotto il segno del bel tempo. Le previsioni meteo per San Silvestro e Capodanno indicano condizioni stabili e temperature gradevoli, grazie all’anticiclone delle Azzorre che garantirà sole e clima mite su gran parte della regione.

Secondo Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, la Puglia godrà di un weekend caratterizzato da cieli sereni e temperature massime che potranno raggiungere i 18 gradi lungo la costa adriatica, con picchi di 19 gradi nelle zone più meridionali, come il Salento. Anche il Gargano sarà interessato da condizioni meteo favorevoli, con valori che si manterranno tra i 16 e i 18 gradi, ideali per chi ha in programma escursioni o passeggiate all’aperto.

Nelle aree interne, come la Valle d’Itria e il Tavoliere, le temperature massime si attesteranno intorno ai 15-17 gradi, mentre nelle ore notturne e all’alba si prevedono lievi cali con possibili minime vicine ai 5-7 gradi. Nel Gargano, le prime ore del mattino potrebbero essere caratterizzate da banchi di nebbia leggera, destinati a dissolversi rapidamente con il sorgere del sole.

Il mare Adriatico si presenterà generalmente calmo o poco mosso, favorendo così le attività di pesca e le escursioni in barca. Le località costiere come Vieste, Peschici e Manfredonia potranno contare su giornate limpide e temperature che incoraggeranno anche il turismo invernale.

Per la notte di San Silvestro, la situazione meteo sarà stabile con cieli stellati su tutta la regione.

A Bari, Lecce e Brindisi si attendono temperature serali intorno ai 10-12 gradi, mentre nel Gargano i valori si manterranno leggermente più bassi, ma comunque sopra la media stagionale.

La prima perturbazione del 2025, proveniente dal Nord Africa, è attesa per il 2 gennaio e potrebbe portare piogge sparse su Sardegna e Sicilia. Tuttavia, la Puglia dovrebbe rimanere al riparo da fenomeni significativi almeno fino ai primi giorni del nuovo anno. Successivamente, non si esclude un peggioramento anche sulla penisola, con possibili rovesci e un lieve calo termico.

Il weekend a cavallo tra il 2024 e il 2025 sarà dunque all’insegna della stabilità atmosferica, con giornate soleggiate e temperature che renderanno piacevole la fine dell’anno. Un’ottima occasione per chi sceglierà di trascorrere le festività all’aria aperta, immerso nelle bellezze naturali e nei paesaggi mozzafiato della Puglia.

Lo riporta l’Ansa.