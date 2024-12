CATANIA, 28 dicembre 2024 – Una delicata operazione di soccorso si è svolta nel quartiere Picanello di Catania, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per trasportare in ospedale una donna di 65 anni con un peso superiore ai 150 chili. La donna, che necessitava di ricovero urgente, non poteva essere movimentata in modo sicuro con i mezzi ordinari a causa delle sue condizioni fisiche e dei rischi connessi alla salute.

L’operazione si è svolta nella giornata di ieri, ma è stata resa nota soltanto oggi. I pompieri hanno impiegato un’autoscala e si sono avvalsi del personale specializzato in Tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale). L’intervento è stato eseguito in coordinamento con il personale medico del 118, garantendo così la massima attenzione alle condizioni della paziente e la sicurezza durante tutte le fasi del trasporto.

L’impiego delle Tecniche SAF si è rivelato fondamentale per affrontare situazioni complesse come questa, dove la movimentazione di persone con mobilità ridotta richiede competenze specifiche e strumentazioni adeguate. I Vigili del Fuoco hanno lavorato con precisione e tempestività, utilizzando sistemi di imbracatura e attrezzature di sollevamento, per evitare ulteriori complicazioni alla donna e prevenire eventuali incidenti.

Grazie alla sinergia tra i diversi enti coinvolti, la paziente è stata infine trasferita con successo in ospedale per ricevere le cure necessarie. L’intervento ha messo in evidenza l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine, operatori sanitari e squadre di emergenza, confermando ancora una volta il ruolo cruciale dei Vigili del Fuoco nelle operazioni di soccorso sanitario.

Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni di salute della donna, ma fonti vicine al personale medico confermano che il trasporto si è svolto senza incidenti e che la paziente si trova ora sotto osservazione.

Il caso ha suscitato attenzione e solidarietà nella comunità locale, con molti cittadini che hanno espresso apprezzamento per il lavoro dei Vigili del Fuoco e per l’impegno dimostrato nel garantire assistenza a chi si trova in situazioni di emergenza.

Lo riporta l’Ansa.