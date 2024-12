AGI – Isole Tremiti, 28 dicembre 2024 – Dopo sei giorni di stop, nel pomeriggio sono ripresi i collegamenti marittimi tra le Isole Tremiti e la terraferma. La motonave è partita oggi pomeriggio, segnando la prima corsa dopo l’ultima effettuata il 23 dicembre.

L’interruzione, durata fino a oggi, ha causato notevoli disagi per i residenti, soprattutto per quanto riguarda l’approvvigionamento di beni di prima necessità.

Negli ultimi due mesi, i collegamenti con la terraferma sono stati sospesi per un totale di venti giorni a causa delle avverse condizioni meteo.

LETTERA SINDACO LISCI

“Con la presente, desidero esprimere il mio disappunto per l’interruzione del servizio di navigazione verificatasi nel periodo dal 23 al 28.12.2024 sulla tratta Termoli Isole Tremiti.(TRA IL MESE DI NOVEMBRE AD OGGI IL SERVIZIO È STATO SOSPESO PER CIRCA 20 GIORNI).

Tale disservizio mette in discussione la garanzia della continuità territoriale, fondamentale per l’erogazione dei servizi alla comunità locale.

Le problematiche che il Comune di Isole Tremiti si è trovata ad affrontare sono di una gravità tale che addirittura sul territorio è venuta a mancare l’approvvigionamento di beni indispensabili quali beni primari fondamentali per la salute della cittadinanza.

Voglio mettere in evidenza che la garanzia della Continuità territoriale viene spesso messa in discussione credo anche dalle caratteristiche tecniche dei mezzi di navigazione che con condizioni climatiche non particolarmente avverse procedono a sospendere il servizio.

Il comparto dei servizi di trasporto marittimo tra Termoli e le isole Tremiti rappresenta storicamente una variabile essenziale di una economia insulare che ad essa lega la sua stessa sopravvivenza e la stessa possibilità di una vita dignitosa sotto il profilo sociale e sicura sotto il profilo sanitario, visto che il trasporto da noi è una condizione della stessa risposta sanitaria.

Quello che si sta vivendo in questi giorni con l’assenza di controllo sulla gestione della continuitànon fa che evidenziare l’obsolescenza di un sistema che sembra aver perso il contatto con le reali esigenze dell’isola.

Quanto sopra rappresenta un campanello d’allarme per chiunque tenga a cuore le sorti di questa terra.

La continuità territoriale dovrebbe essere sempre garantita, magari assicurandola con servizi potenziati dal punto di vista strutturale che permettano di garantire un quotidiano collegamento con le Isole Tremiti.

Tutto questo permetterebbe anche agli operatori locali di programmare le loro attività.

È tempo che le istituzioni si facciano carico di questa responsabilità, trovando soluzioni concrete che rispondano alle esigenze di unaterraed una collettività che non può e non deve rimanere isolata, né fisicamente né politicamente”.