Il Manfredonia Calcio 1932 comunica di aver risolto in data odierna il contratto con l’allenatore Luigi Panarelli. Il club gli augura i migliori successi per il prosieguo della sua carriera.

Luigi Panarelli, nato a Taranto il 26 aprile 1976, ha avuto una lunga carriera sia come calciatore che come allenatore. Come difensore, ha militato in diverse squadre italiane, tra cui Napoli e Torino in Serie A, totalizzando 20 presenze nella massima serie. Ha inoltre accumulato 39 presenze e 2 reti in Serie B con squadre come Napoli, Fidelis Andria, Torino, Crotone e Avellino.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, Panarelli ha intrapreso la carriera di allenatore. Ha guidato diverse squadre, tra cui il Taranto in Serie D, la Fidelis Andria e la Casertana. Il 7 settembre 2023 è stato nominato allenatore del Matera in Serie D, incarico conclusosi il 9 aprile 2024. Successivamente, l’11 ottobre 2024, ha assunto la guida del Manfredonia, sempre in Serie D. Tuttavia, il 12 novembre 2024, due giorni dopo una sconfitta interna con il Gravina, con la squadra al penultimo posto in classifica, è stato sollevato dall’incarico.

Nonostante le recenti difficoltà, Panarelli continua a essere una figura di rilievo nel panorama calcistico italiano, grazie alla sua esperienza sia sul campo che in panchina.