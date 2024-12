Foggia si prepara ai festeggiamenti di Capodanno: modifiche alla viabilità e divieti di sosta

In vista delle celebrazioni per il Capodanno 2025, il Comune di Foggia ha predisposto una serie di provvedimenti per garantire sicurezza e ordine pubblico durante gli eventi programmati. Le modifiche interesseranno in particolare la circolazione stradale nel centro cittadino a partire dal 28 dicembre 2024.

Modifiche alla circolazione

Dal 28 al 31 dicembre 2024 (ore 08:00 – fine esigenze):

Piazza C. B. Conte di Cavour – Restringimento della carreggiata lungo il marciapiede del Pronao della Villa Comunale per consentire il montaggio del palco.

Chiusura parziale della piazza con deviazioni obbligatorie:

Da Via IV Novembre: Obbligo di svolta a destra su Via Galliani.

Da Corso P. Giannone: Accesso consentito alla corsia sinistra verso Via S. Torelli.

Da Viale XXIV Maggio: Possibilità di svolta a destra su Via S. Torelli o proseguimento sulla corsia sinistra verso Largo Papa Paolo II.

31 dicembre 2024 (dalle ore 14:00 – fine evento):

Chiusura totale al traffico di Piazza C. B. Conte di Cavour e delle seguenti arterie:

Largo Giovanni Paolo II (intersezioni con Via Galliani, Via IV Novembre e Via G. Rosati)

Corso Roma (tratto tra Via Bari e Via S. Tugini)

Piazza Italia

Corso P. Giannone (diversi tratti, tra cui Piazza Cavour e Via D. Cirillo)

Viale XXIV Maggio (tra Via Montegrappa e Piazza Cavour)

Via IV Novembre, Via M. V. La Rocca, Via S. Tugini (tratti limitrofi a Piazza Italia)

1 gennaio 2025 (dalle ore 06:00 – fine esigenze):

Nuovo restringimento della carreggiata in Piazza C. B. Conte di Cavour per lo smontaggio del palco.

Divieti di sosta e rimozioni forzate

31 dicembre 2024 (dalle ore 12:00 – fine esigenze):

Divieto di sosta con rimozione forzata su:

Via Galliani (tra Largo Giovanni Paolo II e Via Sollazzo)

Via L. Scillitani (tra Viale XXIV Maggio e Via M. Sabotino)

Via G. Rosati (tra Largo Giovanni Paolo II e Via V. Della Rocca)

Viale XXIV Maggio (tra Via Montegrappa e Via Scillitani) – riservato ai veicoli per persone diversamente abili

Corso P. Giannone (tratto tra Via S. Tugini e Piazza Cavour)

Via Torelli

Trasporto pubblico

Il 31 dicembre 2024, il capolinea degli autobus urbani ed extraurbani sarà temporaneamente spostato da Via Galliani a Via A. Guglielmi.

Per ulteriori aggiornamenti o modifiche dell’ultimo minuto, i cittadini sono invitati a consultare i canali ufficiali del Comune di Foggia.