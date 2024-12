Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Foggia, all’incrocio tra Via Candelaro e Via Pinto. Tre veicoli sono stati coinvolti nello scontro, uno dei quali si è ribaltato a seguito dell’impatto. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate d’urgenza all’ospedale. Le loro condizioni non sono ancora note, ma si teme che una delle vittime possa trovarsi in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a estrarre le persone rimaste intrappolate, il personale del 118, che ha trasportato i feriti in ospedale, e la Polizia Locale, che sta conducendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e determinare le cause dello stesso.

Le forze dell’ordine hanno chiuso temporaneamente le vie interessate per consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza dei passanti. Al momento, non si conoscono ulteriori dettagli sull’incidente, ma si attende un aggiornamento ufficiale dalle autorità competenti.