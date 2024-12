Manfredonia, furto e degrado: il caso della stazione di Manfredonia Ovest

MANFREDONIA – La stazione di “Manfredonia Ovest”, infrastruttura nata per rilanciare il trasporto ferroviario con il progetto del treno-tram, è oggi simbolo di abbandono e degrado. È notizia di questi giorni il furto di strumenti elettrici di valore all’interno della struttura, situata dopo Siponto in direzione Foggia.

I consiglieri comunali di Forza Italia – Liliana Rinaldi, Fabio Di Bari e Ugo Galli – chiedono chiarimenti al sindaco sui futuri interventi per la struttura, definita “faraonica e inutilizzata”.

Parallelamente, i consiglieri denunciano la presenza di alberi pericolanti in aree centrali della città, come Piazza delle Eroine Sconosciute, frequentata da molti giovani, e in zone periferiche tra Viale Michelangelo, Viale Da Vinci e Piazzale Penati.

“Dopo la tragedia verificatasi durante la festività patronale – scrivono – ci aspetteremmo maggiore attenzione per la sicurezza urbana.”

Forza Italia sottolinea come le immagini raccolte documentino una situazione che “non teme smentite” e accusa l’amministrazione di incapacità nel fronteggiare il degrado urbano.