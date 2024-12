Sui binari della linea Bari-Pescara, una persona muore investita da un treno

Una tragedia si è verificata ieri sera, 27 dicembre, sulla linea ferroviaria Bari-Pescara, dove poco prima delle 23 una persona è stata travolta e uccisa da un treno. L’incidente ha causato un blocco temporaneo della circolazione, che è ripresa regolarmente solo dopo un paio d’ore, alle 0:50, grazie all’intervento dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla legge. Le indagini sono ancora in corso per identificare la vittima, con la pista più accreditata che porta a un possibile suicidio. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria.

Il traffico ferroviario ha subito ritardi significativi, con treni Intercity e Regionali che hanno registrato tempi di percorrenza aumentati fino a 120 minuti. In particolare, l’Intercity Notte 752, in viaggio da Lecce a Milano Centrale, ha accumulato un ritardo di oltre 60 minuti, mentre l’Intercity Notte 754, con partenza da Lecce e destinazione Torino Porta Nuova, ha subìto un disagio simile.

Lo riporta foggiatoday.it