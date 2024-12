Manfredonia – Un bilancio straordinario quello tracciato dagli Ispettori Ambientali Territoriali volontari della Civilis Confederazione Europea, guidati dal Comandante Generale Giuseppe Marasco. In soli dodici mesi di attività, gli ispettori hanno documentato e segnalato ben 197 illeciti ambientali, accumulando circa 2030 ore di servizio operativo volontario. Un impegno che ha portato alla luce situazioni di degrado e violazioni che minacciano la salute pubblica e l’ecosistema del territorio.

Tra le principali irregolarità rilevate spiccano l’abbandono di rifiuti, il malfunzionamento di impianti di depurazione in violazione al decreto legislativo 152, e la scoperta di circa 801 carcasse di auto disseminate nella Capitanata, con una concentrazione significativa nel comune di Cerignola. A questi si aggiungono scarichi abusivi di rifiuti industriali e discariche illegali, in molti casi riconducibili a fenomeni di ecomafia.

Di particolare rilievo sono state le operazioni di rimozione e ripristino ambientale effettuate presso il lago della diga Capacciotti e lungo i torrenti Carapelle e Cervaro. Interventi simili sono stati eseguiti anche nella ex pista militare di Borgo Mezzanone, con la bonifica di aree utilizzate per il conferimento irregolare di rifiuti.

Collaborazione con le Forze dell’OrdineL’operato degli Ispettori Ambientali Civilis si affianca a quello delle Forze di Polizia Giudiziaria, supportandole nel contrasto alle violazioni ambientali. Frequenti sono le segnalazioni di rifiuti esposti fuori dagli orari consentiti o abbandonati in aree rurali e periferiche. In molti casi, grazie al lavoro degli ispettori, è stato possibile individuare i responsabili e trasmettere prove concrete alla Polizia Municipale e ai Carabinieri.

Tecnologia e Innovazione: La Fototrappola MobilePer potenziare ulteriormente le attività di controllo, la Civilis prevede l’impiego di una fototrappola mobile in collaborazione con la Polizia Locale e l’Amministrazione Comunale di Manfredonia. Uno strumento essenziale per identificare più facilmente gli autori degli abbandoni di rifiuti e contrastare con maggiore efficacia i reati ambientali. Tuttavia, l’assenza di un concreto supporto da parte dell’attuale Amministrazione Comunale rappresenta una criticità che limita l’operatività degli ispettori volontari.

Le Dichiarazioni del Comandante MarascoIn merito al quadro normativo e alla necessità di maggiore tutela ambientale, il Comandante Giuseppe Marasco ha dichiarato:”La Costituzione fa riferimento alla tutela dell’ambiente e della salute, ma il concetto di ambiente viene spesso associato alla bellezza paesaggistica piuttosto che alla protezione della natura in sé. Anche il codice penale, nella sua stesura originaria, non dedica attenzione specifica ai reati ambientali. In passato, la magistratura ha dovuto applicare estensioni interpretative per contrastare fenomeni che non trovavano adeguata tutela giuridica. Per anni, reati come il getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) o il deturpamento di bellezze naturali (art. 734 c.p.) sono stati utilizzati per reprimere condotte dannose per l’ambiente. In alcuni processi si è arrivati a contestare reati gravissimi come il crollo doloso di costruzioni (art. 434 c.p.) o l’avvelenamento di acque (art. 439 c.p.), sebbene concepiti per finalità differenti rispetto alla tutela ambientale.”

Il lavoro degli Ispettori Ambientali Territoriali Civilis rappresenta un pilastro fondamentale per la difesa del patrimonio naturale della Capitanata, confermando l’importanza di un presidio attivo e costante sul territorio. Con il rafforzamento dei mezzi a disposizione e il supporto delle istituzioni, l’impegno per la tutela ambientale potrà raggiungere traguardi ancora più significativi.