Vittorio Antonino, il baluardo del Manfredonia: un punto d’oro contro il Martina

Il Manfredonia chiude il 2024 con un pareggio che sa di impresa. L’1-1 ottenuto al “Miramare” contro il Martina, autentica corazzata del girone H di Serie D, ha regalato un prezioso punto in ottica salvezza. Ma, soprattutto, ha restituito autostima a una squadra che ha vissuto una prima parte di stagione complicata. Protagonista assoluto della sfida, il portiere Vittorio Antonino si è guadagnato la scena con una prestazione straordinaria. Le sue parate decisive hanno neutralizzato l’assalto del Martina, squadra reduce da dodici vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Un rendimento che testimonia il valore dell’estremo difensore, tornato al Manfredonia solo un mese fa dopo l’esperienza con la Virtus Francavilla.

Antonino aveva già difeso i pali del Manfredonia a inizio della scorsa stagione, prima di trasferirsi alla Virtus Francavilla. Il suo ritorno al “Miramare” non poteva essere più significativo: nelle poche partite disputate, ha già dimostrato di essere una risorsa chiave nella lotta per la salvezza. Il risultato contro il Martina non è soltanto un’aggiunta al totale in classifica. È un messaggio di resilienza e di capacità di confrontarsi con avversari di altissimo livello. Il Martina, infatti, è in corsa per la vittoria del girone e per un posto nella finale di Coppa Italia di categoria, e il Manfredonia è riuscito a fermarne la corsa proprio nella sfida che chiude il girone d’andata.

La classifica dei sipontini resta tuttavia difficile: con soli 13 punti conquistati, il margine per la salvezza è stretto. Il girone di ritorno sarà decisivo, e non ci sarà spazio per esitazioni. La prima sfida del 2025 sarà un banco di prova particolarmente delicato: il Manfredonia ospiterà la Virtus Francavilla, recente squadra di Antonino, in un derby carico di significati e insidie. Per ottenere la permanenza in Serie D, la squadra di Franco Cinque dovrà invertire il trend del girone d’andata e trovare quella continuità finora mancata.

Il nuovo anno inizierà con una sfida complicata, anche per gli ospiti: la Virtus Francavilla, che ha appena cambiato guida tecnica con l’arrivo di Antonio Rogazzo al posto di Ciro Ginestra, cercherà di ritrovare solidità. Una cosa è certa: Vittorio Antonino, con le sue parate e la sua esperienza, rappresenta uno dei pilastri su cui costruire la riscossa del Manfredonia. E il “Miramare” è pronto a spingere la squadra verso un girone di ritorno all’altezza delle aspettative.

Lo riporta telesveva.it