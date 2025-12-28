Andrea Vitulano, il "Luca Ward" di Manfredonia (VIDEO)

Nell’ultimo incontro per StatoQuotidiano.it curato da Salvatore Clemente, il protagonista è Andrea Vitulano, la cui voce straordinaria ha colpito fin dalle prime battute, evocando il timbro profondo del celebre doppiatore Luca Ward.
Quello che era iniziato come un semplice hobby domestico — leggere libri ad alta voce — si è trasformato in una vera passione, perfezionata con un corso di dizione a Manfredonia.
Nella vita quotidiana, Andrea è un insegnante di religione impegnato sul Gargano, con un solido percorso spirituale iniziato nel 2010 che definisce la sua “vera vita”. Parallelamente, coltiva il progetto digitale “Una voce per tutto”, un canale YouTube dove unisce la narrazione a musiche suggestive per condividere contenuti significativi. L’intervista, culminata con una potente lettura dantesca dei versi dell’Inferno, mostra come il talento vocale possa farsi veicolo di bellezza e riflessione interiore.
