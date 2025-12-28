Si è spenta a 91 anni Brigitte Bardot, icona assoluta del cinema francese e dell’immaginario pop del Novecento. La diva è morta nella sua storica residenza di La Madrague, a Saint-Tropez, dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori per oltre mezzo secolo. Con la sua scomparsa si chiude un’epoca, ma si apre uno dei capitoli più delicati e discussi della sua vita privata: quello dell’eredità.

Dietro il mito di “BB” si nasconde un patrimonio stimato intorno ai 65 milioni di dollari, una cifra importante ma relativamente contenuta se rapportata alla fama mondiale dell’attrice. Un dato che trova spiegazione nelle scelte compiute da Bardot negli ultimi decenni della sua vita, quando ha progressivamente destinato gran parte delle sue ricchezze alla Fondation Brigitte Bardot, cuore della sua battaglia in difesa degli animali.

Un patrimonio ridimensionato

La fortuna dell’attrice è stata costruita tra cinema, diritti d’immagine, musica, fotografie iconiche e sfruttamento del celebre marchio “BB”. Tuttavia, nel tempo Bardot ha trasformato una parte consistente dei suoi beni in risorse per la fondazione, attraverso donazioni, conferimenti diretti, aste di oggetti personali e persino ipoteche su immobili di grande valore simbolico.

Una sorta di “testamento in vita”, che ha ridotto l’asse ereditario ma ha rafforzato l’impronta del suo impegno animalista, divenuto centrale dopo l’addio definitivo al cinema negli anni Settanta.

La casa di Saint-Tropez

Tra i beni più iconici figura La Madrague, la villa affacciata sul mare di Saint-Tropez, acquistata negli anni Cinquanta e trasformata nel rifugio personale dell’attrice. Più che una semplice proprietà di lusso, la casa è stata per Bardot un santuario, un luogo di isolamento e di convivenza con gli animali.

Negli anni la diva aveva già disposto che la villa entrasse nell’orbita della fondazione, con l’idea che potesse continuare a sostenere le sue attività e, in futuro, diventare anche un luogo della memoria.

Chi eredita

Secondo il diritto successorio francese, metà del patrimonio residuo spetterà al figlio Nicolas-Jacques Charrier, nato dal matrimonio con Jacques Charrier. Un passaggio previsto dalla legge, nonostante il rapporto notoriamente complesso e distante tra madre e figlio, spesso raccontato come uno dei nodi più dolorosi della vita privata dell’attrice.

La restante parte dell’eredità ruota attorno alla fondazione e ai beni già vincolati alle attività animaliste, che continueranno a rappresentare il fulcro del suo lascito morale e materiale.

Un’eredità che va oltre il denaro

Brigitte Bardot lascia un’eredità che supera i numeri: un’impronta indelebile nella cultura popolare, un’immagine che ha segnato generazioni e un impegno civile che ha trasformato una diva del cinema in una delle figure più influenti del movimento animalista europeo.

Un patrimonio forse inferiore alle aspettative, ma coerente con una vita vissuta fino all’ultimo secondo secondo le proprie convinzioni, anche a costo di dividere e far discutere.