"LABBRA RIMODELLATE" // Chirurgia estetica intima, una nicchia in crescita: “Sempre più donne chiedono di rimodellare le labbra”
28 Dicembre 2025 - ore  21:47

"VIOLENTE BASTONATE" // Sindaco Carmine Siano “aggredito a bastonate” nel Salernitano, è grave
28 Dicembre 2025 - ore  13:22

Calcio: Bari, dopo pari con Avellino salvezza passa dal mercato di riparazione

BARI MERCATO Calcio: Bari, dopo pari con Avellino salvezza passa dal mercato di riparazione

Con i segnali negativi che arrivano dal campo, l'ultima speranza di mantenere la serie B passa dal calciomercato

BARI AVELLINO - STADIO SAN NICOLA SEMI DESERTO

BARI AVELLINO - STADIO SAN NICOLA SEMI DESERTO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Dicembre 2025
Focus // Sport //

BARI, 28 dicembre 2025, 19:28. Con i segnali negativi che arrivano dal campo, l’ultima speranza di mantenere la serie B passa dal calciomercato: il Bari ieri sera al San Nicola ha inanellato l’ennesimo pareggio interno (in casa non vince da due mesi, l’ultimo colpo con il Cesena a inizio novembre).

La classifica dei pugliesi è deficitaria, dal momento che la squadra occupa stabilmente una posizione da play out, mentre la piazza sportiva è da mesi in contestazione (protesta contro la multiproprietà). Toccherà adesso ai due ds, Magalini e Di Cesare, provare a raddrizzare la rotta con il mercato di riparazione: la rosa ha bisogno di almeno cinque rinforzi, con almeno due innesti in difesa, reparto apparso molto fragile nella prima parte della stagione.
Il nuovo tecnico Vivarini, subentrato in corsa a Caserta, ieri si è augurato che arrivino “giovani motivati”: la sessione di gennaio del calciomercato è tra le più complicate e spesso gli acquisti alla fine si realizzano scommettendo su under o elementi in cerca di riscatto.

Tra i nomi nel mirino di Magalini ci sono il centrocampista Benedetti della Samp e Sebastiano Esposito dell’Inter, due ex molto apprezzati dal pubblico biancorosso.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

