«Sarà una stagione di cambiamenti».

Le parole pronunciate a fine estate dal direttore sportivo Elio Di Toro trovano ulteriore conferma in vista del mercato di gennaio, che vedrà l’Audace Cerignola proseguire nel processo di rinnovamento tecnico ed economico. Un restyling legato non solo alle scelte sportive, ma anche agli equilibri aziendali e a un futuro societario ancora in fase di definizione, con un obiettivo chiaro e ribadito più volte dalle parti del “Monterisi”: la salvezza.

Nonostante l’attuale decimo posto in classifica e un margine di sei punti sulla zona playout, il club gialloblù si prepara a intervenire sull’organico. Diversi elementi potrebbero infatti salutare già nelle prossime settimane, a partire da due colonne degli ultimi anni come Sainz-Maza e Bianchini.

Il centrocampista spagnolo potrebbe risolvere anticipatamente il contratto in scadenza a giugno, mentre per l’argentino appare ormai tracciata la strada del ritorno al Fasano, club che lo aveva lanciato tra i professionisti nel gennaio 2024.

Gli addii, tuttavia, potrebbero non fermarsi qui. La linea societaria resta invariata: nessun calciatore è considerato incedibile, a fronte delle giuste condizioni. In quest’ottica, diversi profili sono finiti nel mirino di altri club. Emmausso è alla ricerca di maggiore continuità e su di lui è concreto l’interesse del Cosenza; più defilata, invece, la pista che porterebbe Russo in Calabria. Da monitorare con attenzione anche la situazione di Cuppone: l’attaccante piace da tempo alla Salernitana e mister Raffaele lo accoglierebbe volentieri, ma l’Audace non intende svendere quello che resta l’investimento più oneroso degli ultimi anni. Le vicissitudini delle ultime settimane, tuttavia, potrebbero accelerare un addio che fino a poco tempo fa sembrava meno probabile. Sotto osservazione anche Paolucci, seguito da più società, e Ligi, fin qui utilizzato soltanto in quattro occasioni dall’inizio della stagione.

Sul fronte delle entrate, la dirigenza punterà su un ringiovanimento ancora più marcato, privilegiando operazioni a breve termine e profili funzionali al progetto tecnico. Tra le opzioni allo studio c’è anche quella di valorizzare maggiormente il minutaggio, strada finora poco battuta dal sodalizio ofantino. Le priorità riguardano soprattutto il reparto difensivo, da rinforzare con almeno due innesti alla luce dell’infortunio di Gasbarro e dell’improvviso addio di Visentin. Tra i nomi annotati sul taccuino del ds Di Toro figura quello di Salines, attualmente di proprietà di un Trapani in fase di smobilitazione: un’operazione possibile esclusivamente in prestito e a condizioni economiche sostenibili per il club gialloblù.

Il mercato di gennaio si preannuncia dunque come un passaggio chiave per il Cerignola, chiamato a coniugare sostenibilità e competitività in una fase delicata della stagione.

