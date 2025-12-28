Edizione n° 5929

"LABBRA RIMODELLATE" // Chirurgia estetica intima, una nicchia in crescita: “Sempre più donne chiedono di rimodellare le labbra”
28 Dicembre 2025 - ore  21:47

"VIOLENTE BASTONATE" // Sindaco Carmine Siano “aggredito a bastonate” nel Salernitano, è grave
28 Dicembre 2025 - ore  13:22

Home // Santa Maradona Football Club // "Che il cancro vi divori tutti". Minacce social alla moglie di giocatore del Bari

MOGLIE CASTROVILLI “Che il cancro vi divori tutti”. Minacce social alla moglie di giocatore del Bari

Minacce ricevute via social sono state denunciate dalla moglie del giocatore del Bari Gaetano Castrovilli

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Dicembre 2025
Santa Maradona Football Club // Sport //

Redazione ANSA. Minacce ricevute via social sono state denunciate dalla moglie del giocatore del Bari Gaetano Castrovilli.

La donna, Rachele Risaliti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia con il messaggio di minacce.

“Che il cancro vi divori tutti. Che i vostri figli e che tutto ciò che avete muoiano” è il messaggio inviato, da un profilo senza foto, a poche ore dalla partita che ha visto il Bari pareggiare con l’Avellino in casa. “Sappi che denunceremo!”, replica la donna sul social. “Sempre più spesso si leggono commenti e/o messaggi di questo spessore – aggiunge – uno schifo, una vergogna. Troppi ultimamente”. “Il calcio – continua – dovrebbe essere un momento ludico e di divertimento, nonostante tutto”.

“Sono veramente amareggiata – conclude Risaliti – triste e schifata da tutto questo”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

