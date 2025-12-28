Edizione n° 5929

BALLON D'ESSAI

"LABBRA RIMODELLATE" // Chirurgia estetica intima, una nicchia in crescita: “Sempre più donne chiedono di rimodellare le labbra”
28 Dicembre 2025 - ore  21:47

CALEMBOUR

"VIOLENTE BASTONATE" // Sindaco Carmine Siano “aggredito a bastonate” nel Salernitano, è grave
28 Dicembre 2025 - ore  13:22

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Chirurgia estetica intima, una nicchia in crescita: “Sempre più donne chiedono di rimodellare le labbra”

"LABBRA RIMODELLATE" Chirurgia estetica intima, una nicchia in crescita: “Sempre più donne chiedono di rimodellare le labbra”

Dalla labioplastica all’imenoplastica, il dottor Pietro Loschi racconta a “La Gazzetta di Modena” l’aumento delle richieste

Chirurgia estetica intima, una nicchia in crescita: “Sempre più donne chiedono di rimodellare le labbra”

Chirurgia estetica intima, una nicchia in crescita: “Sempre più donne chiedono di rimodellare le labbra” fonte image: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Dicembre 2025
Attualità // Medicina //

Dalla labioplastica all’imenoplastica, il dottor Pietro Loschi racconta a “La Gazzetta di Modena” l’aumento delle richieste. Tra motivazioni funzionali, pressioni estetiche e l’impatto dei social, un tema ancora tabù che riapre il dibattito su corpo, immagine e limiti etici

La chirurgia estetica è da anni al centro del confronto pubblico, ma c’è un settore ancora poco conosciuto che, secondo gli specialisti, sta registrando un incremento costante: quello degli interventi estetici intimi femminili.

A parlarne è Pietro Loschi, 43 anni, medico che opera a Medolla, dove ha sede la Clinica Dardano, struttura sanitaria che – spiega – conta oltre 25 specialisti ed è in fase di ampliamento. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta di Modena, Loschi definisce la chirurgia intima “un tabù, come tutto ciò che riguarda il sesso”, rivendicandone però la legittimità sul piano medico e normativo.

Le richieste: riduzione o rimodellamento delle labbra

Se gli interventi estetici più richiesti restano tradizionalmente quelli al seno, al viso e le liposuzioni, il medico sostiene che proprio la chirurgia intima abbia registrato “un’impennata importante”, pur rimanendo una nicchia. A rivolgersi allo studio – racconta – sono soprattutto donne giovani, in particolare nella fascia 20-35 anni, che chiedono di ridurre o rimodellare grandi e piccole labbra, perché vivono disagio rispetto all’aspetto delle proprie parti intime.

Le motivazioni non sarebbero sempre esclusivamente estetiche: in alcuni casi entrano in gioco ragioni funzionali, legate a fastidi fisici o attività sportive. Ma una parte consistente delle richieste – riferisce – nasce dal desiderio di aderire a un modello estetico idealizzato e standardizzato.

Social e canoni estetici: “Mode importate e amplificate online”

Nel racconto del medico, un ruolo rilevante è attribuito anche ai social network e alle piattaforme digitali, che possono contribuire a diffondere canoni corporei uniformanti. Loschi parla di modelli estetici provenienti dagli Stati Uniti e di un effetto “amplificatore” legato alla visibilità del corpo online, citando anche l’influenza di alcune piattaforme in cui l’immagine diventa parte centrale dell’esposizione.

Tra le richieste che emergono, il medico menziona inoltre la cosiddetta “Barbie vagina”, espressione usata per indicare un ideale estetico “liscio e piatto”, che alimenterebbe aspettative poco realistiche e, in alcuni casi, un rapporto più conflittuale con il corpo.

Il capitolo imenoplastica e i limiti etici

Nel quadro descritto dall’intervista compare anche l’imenoplastica, intervento finalizzato alla ricostruzione dell’imene. Loschi sostiene che, in questo caso, a chiedere l’operazione non sarebbero principalmente giovanissime, ma donne adulte che esprimono il desiderio di “arrivare vergini al matrimonio”.

Il medico afferma inoltre di applicare criteri stringenti sul piano professionale: non vengono accolte richieste da minorenni e, per le pazienti più giovani, l’obiettivo dichiarato sarebbe trovare una soluzione che riduca il disagio senza inseguire trasformazioni estreme.

Un tema che divide, tra autodeterminazione e pressione sociale

La crescita degli interventi intimi riporta al centro una questione delicata: dove finisce la libera scelta personale e dove iniziano le pressioni culturali, estetiche e sociali. Da una parte c’è chi rivendica l’autodeterminazione sul proprio corpo; dall’altra chi mette in guardia dal rischio di rincorrere modelli standardizzati che trasformano l’intimità in un’ulteriore area di giudizio e prestazione.

Un terreno complesso, destinato a far discutere ancora, e che racconta – nel bene e nel male – come stia cambiando il rapporto con l’immagine di sé, anche nelle dimensioni più private.

Lo riporta Leggo.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Voler togliere il dubbio dalle nostre teste è come volere togliere l’aria ai nostri polmoni.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO