Brigitte Bardot è morta all’età di 91 anni. Attrice, cantante, icona di stile e simbolo di emancipazione femminile, è stata una delle figure più celebri e influenti del cinema del Novecento. La scomparsa è avvenuta nella sua casa de La Madrague, sulla spiaggia di Saint-Tropez, luogo che aveva eletto a rifugio negli ultimi decenni della sua vita.

Figura leggendaria del cinema francese e internazionale, Bardot ha segnato un’epoca con la sua bellezza magnetica, il suo carisma e una personalità indomita, capace di rompere schemi e convenzioni. “BB”, come era universalmente soprannominata, ha incarnato una nuova idea di femminilità: libera, sensuale, anticonformista. Con la sua scomparsa se ne va una delle ultime grandi icone di un cinema che ha fatto la storia.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricordato l’attrice con parole di cordoglio: «La Francia piange la leggenda del secolo, un volto che ha segnato il nostro immaginario collettivo ben oltre il cinema».

L’ascesa di un mito

Nata a Parigi il 28 settembre 1934, Brigitte Bardot crebbe in una famiglia borghese. Iniziò giovanissima come ballerina e modella, prima di essere notata dal regista Marc Allégret. Il debutto cinematografico arrivò nel 1952 con Le Trou normand di Jean Boyer.

Il successo mondiale esplose negli anni Cinquanta grazie al film E Dio… creò la donna (1956), diretto dal suo primo marito Roger Vadim. La celebre scena di danza al ritmo di mambo la consegnò definitivamente all’immaginario collettivo, trasformandola in un’icona globale e nella “donna più bella del mondo”.

Negli anni successivi Bardot lavorò con i più importanti registi dell’epoca, imponendo uno stile e un’immagine destinati a influenzare moda, costume e cultura pop. Fu anche protagonista di una rivoluzione sociale silenziosa: contribuì allo sdoganamento del bikini e a una visione più libera del corpo e della sessualità femminile.

Dal cinema all’impegno animalista

Nel 1973, all’apice della popolarità, Brigitte Bardot decise di abbandonare definitivamente il cinema. Da allora dedicò la sua vita alla difesa degli animali, fondando nel 1986 l’organizzazione che porta il suo nome e diventando una delle attiviste animaliste più conosciute al mondo.

Amata, discussa, spesso controversa, Bardot è rimasta fino all’ultimo una figura capace di dividere ma mai di passare inosservata. Il suo lascito attraversa il cinema, il costume e l’impegno civile.

Con la morte di Brigitte Bardot si chiude un capitolo fondamentale della storia culturale europea: resta il mito, resta l’immagine, resta un nome che ha attraversato il tempo e le generazioni.