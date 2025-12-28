Quattro mesi, diciannove giornate, una classifica corta e una sensazione condivisa: nel girone C di Serie C non basta “andare”, bisogna anche capire dove. Tra il 24 agosto e il 21 dicembre il campionato ha macinato sorprese e contraccolpi, ribaltando più di un pronostico e lasciando aperti quasi tutti i verdetti. La ripartenza del 3-4 gennaio inaugurerà una seconda parte che si annuncia ancora più feroce, anche perché a inizio anno scatterà la finestra di mercato: ritocchi mirati, e magari un paio di colpi, possono spostare equilibri delicatissimi.

Nel quadro generale, Puglia e Basilicata vivono un’andata a due velocità. C’è chi ha costruito un’identità credibile da playoff, chi sta tentando la risalita dopo mesi complicati e chi, in fondo, è già chiamato a un cambio di passo immediato per evitare di restare intrappolato.

Ritorno da protagonista per il Casarano, solidità per il Monopoli, scossa dirigenziale e spirito di gruppo per il Potenza, Cerignola tra rimonte e nuvole sul futuro, Altamura è la matricola che non si spaventa, Picerno: da favola ad allarme rosso, poi c’è il Foggia.

Il caso più emblematico resta quello rossonero: due terzi di girone vissuti male, con numeri da fondo classifica e un clima sempre più pesante, poi un finale in crescita che ha riaperto la corsa salvezza. Il cambio in panchina ha dato effetti immediati: squadra più propositiva, più gol, un’idea di gioco finalmente riconoscibile. Ma la matematica non fa sconti: la media punti va alzata, perché “migliorare” non basta se non si traduce in risultati. Attorno restano tensioni e un contesto complicato, tra contestazioni e questioni extracampo che influenzano l’umore della piazza. Alla ripresa arriva un incrocio durissimo contro una big: partita da brividi, ma anche l’occasione per dire, una volta per tutte, se il Foggia ha davvero cambiato marcia.

La sensazione è che nessuna storia sia già scritta. Il girone C riparte con distacchi ridotti e con una sessione invernale pronta a rimescolare le carte.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.it