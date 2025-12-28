FOGGIA – “Scrivo con il cuore appesantito dalla stanchezza, dalla preoccupazione e da una dignità ferita”. Comincia così la lettera inviata alla redazione da una donna foggiana, Amy, che racconta la condizione in cui si trova insieme al marito dopo essere stata costretta a lasciare la propria abitazione in via Monfalcone lo scorso 23 dicembre.

Secondo quanto riferisce, l’allontanamento dall’appartamento avrebbe interrotto bruscamente la normalità familiare, imponendo un cambio radicale di vita nel giro di poche ore. “Abbiamo visto sgretolarsi la nostra quotidianità: le stanze che custodivano anni di ricordi, gli oggetti che raccontavano la nostra storia”, scrive.

Da quel giorno, la coppia dichiara di vivere in strutture alberghiere, sostenendo a proprie spese pernottamenti e pasti. Una sistemazione che, descrive la donna, è vissuta come un ripiego privo di stabilità: “Ogni sera rientriamo in una stanza che non è casa nostra: è un luogo estraneo, privo di radici e di memoria”.

“Nessun sostegno concreto”: la richiesta alle istituzioni

Nel testo la donna sottolinea di non aver ricevuto, fino a oggi, “alcun sostegno concreto” e “nessuna forma di aiuto” da parte del Comune, almeno in grado di attenuare l’impatto economico e psicologico della situazione. Parole che diventano un appello alle istituzioni e alle autorità competenti affinché siano valutate misure di assistenza immediata e adeguata.

“Una casa non è soltanto mura e mobili: è identità, intimità, dignità”, scrive. E aggiunge: “Non chiediamo privilegi né compassione. Chiediamo rispetto, ascolto, umanità”.

La lettera, pur mantenendo un tono composto, mette in luce le ricadute personali di un allontanamento dall’abitazione e riporta l’attenzione sulle tutele previste in casi di emergenza abitativa, sui tempi di presa in carico e sulle modalità di sostegno economico e sociale per chi si trova improvvisamente senza casa.

La donna conclude con una richiesta netta: non essere lasciata sola. “Il nostro è un appello composto ma profondo: nasce dalla sofferenza di due persone che hanno sempre vissuto con senso di responsabilità e che oggi chiedono soltanto di non essere lasciate sole”.

La redazione resta a disposizione dell’Amministrazione comunale e degli uffici competenti per eventuali repliche, chiarimenti o precisazioni sulla vicenda.

