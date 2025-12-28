Edizione n° 5929

Home // Manfredonia // Forza Italia annuncia protesta: “Non parteciperemo al Consiglio comunale del 29 dicembre”

"NON PARTECIPEREMO" Forza Italia annuncia protesta: “Non parteciperemo al Consiglio comunale del 29 dicembre”

Il gruppo consiliare di Forza Italia annuncia la non partecipazione alla seduta del Consiglio comunale del 29 dicembre

Manfredonia ratifica la variazione urgente di bilancio 2025-2027: ok del Consiglio alla delibera di Giunta

Consiglio Comunale Manfredonia - Fonte Immagine: Facebook, Comune di Manfredonia

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
28 Dicembre 2025
Manfredonia // Politica //

Il gruppo consiliare di Forza Italia annuncia la non partecipazione alla seduta del Consiglio comunale del 29 dicembre, definendola una scelta di “protesta politica” legata a quanto accaduto durante l’ultima riunione dell’assemblea cittadina, svoltasi il 15 dicembre e trasmessa in diretta streaming.

Secondo quanto riferito dai consiglieri di minoranza, nel corso della discussione – mentre stavano illustrando la dichiarazione di voto, contestando “assenza di chiarezza e intelligibilità del processo decisionale” – un assessore sarebbe intervenuto in aula con toni ritenuti offensivi, impedendo di fatto la prosecuzione dell’intervento.

Per Forza Italia si tratterebbe di un episodio “molto grave”, già portato all’attenzione dell’opinione pubblica. Nel comunicato, il gruppo evidenzia inoltre quello che definisce un “silenzio ostinato” da parte di tre figure istituzionali: il sindaco, il presidente del Consiglio comunale e il segretario generale, i quali – viene sostenuto – avrebbero assistito all’accaduto senza intervenire, né durante la seduta né successivamente.

I consiglieri ricordano che, in base al regolamento consiliare, al presidente del Consiglio spetta il compito di garantire il corretto funzionamento dell’aula e il rispetto delle regole del confronto tra maggioranza e opposizione (richiamato, nel testo, l’articolo 9). Viene inoltre citato il ruolo del segretario generale, chiamato ad assicurare la conformità delle attività dell’Ente a leggi, statuto e regolamenti (richiamato l’articolo 97 del TUEL).

Dopo l’episodio contestato, i consiglieri dichiarano di avere abbandonato l’aula in segno di dissenso. Alla luce di quanto definiscono una “mancata tutela” delle proprie prerogative istituzionali, annunciano ora la decisione di non prendere parte alla seduta del 29 dicembre, sostenendo che non intendono “consentire che metodi inaccettabili” possano consolidarsi nel dibattito consiliare.

Nel testo, infine, Forza Italia afferma che simili dinamiche rischiano di alimentare la distanza tra cittadinanza e partecipazione politica, attribuendo alla maggioranza comunale “incapacità e inadeguatezze nella gestione della cosa pubblica”.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

