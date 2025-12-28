Sono giorni di profondo dolore per le comunità di Vico del Gargano e San Marco in Lamis, colpite da gravi lutti che hanno scosso il territorio e portato all’annullamento di feste ed eventi previsti per le festività natalizie.

A Vico del Gargano, il sindaco Lello Sciscio ha disposto il rinvio del concerto di Patrizia Conte, vincitrice di una delle edizioni di The Voice Senior, inizialmente in programma il 29 dicembre presso l’auditorium comunale “Raffaele Lanzetta”. L’evento si terrà invece il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, alla stessa ora e nella medesima sede.

La decisione è stata presa a seguito dei recenti lutti che hanno colpito la comunità vichese, con la scomparsa di giovani vite spezzate dopo lunghe malattie. «Nel rispetto del dolore delle famiglie e in concomitanza con la celebrazione dei funerali», ha spiegato il primo cittadino, motivando una scelta condivisa e sentita dall’intera cittadinanza.

Un clima di grande tristezza si respira anche a San Marco in Lamis, dove alle prime luci dell’alba del 27 dicembre si è consumata una tragedia improvvisa. Presso il bar Primo Fiore, in via della Repubblica, Michele Gravina, uno dei due titolari dell’attività, padre di una bambina di tre anni, è stato colto da un malore mentre stava preparando un caffè a un cliente.

Nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte dei familiari presenti e, successivamente, dei soccorritori del 118, intervenuti tempestivamente sul posto, per il giovane imprenditore non c’è stato nulla da fare.

In segno di lutto e partecipazione al dolore della famiglia, i commercianti e l’amministrazione comunale hanno annullato la “Notte Rossa”, prevista per lo stesso giorno. Anche il Forno Sammarco ha deciso di rinviare al 31 dicembre l’evento “È festa Sammarco”, inizialmente in programma per domenica 28 dicembre.

I funerali di Michele Gravina si svolgeranno lunedì 29 dicembre alle ore 10.

Due comunità unite dal silenzio e dal cordoglio, nel ricordo di giovani vite spezzate troppo presto.

Lo riporta foggiatoday.it.