RIGNANO GARGANICO – SAN MARCO IN LAMIS – Attimi di forte apprensione nella mattinata di oggi lungo la strada provinciale che collega Rignano Garganico a San Marco in Lamis, teatro di un grave incidente stradale che ha coinvolto un motociclista di 48 anni.

L’uomo, alla guida di una moto di grossa cilindrata, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento, uscendo improvvisamente dalla carreggiata. La corsa del motociclo si è conclusa violentemente dopo l’impatto con una recinzione e, successivamente, contro alcuni grossi massi presenti ai margini della strada. Nell’urto il centauro ha riportato traumi alla testa, alla spalla e alla gamba destra.

L’allarme è stato lanciato immediatamente da alcuni amici motociclisti che viaggiavano con lui e da automobilisti di passaggio, che si sono fermati per prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Sul posto è intervenuta tempestivamente un’ambulanza del Servizio 118 di San Marco in Lamis. L’equipe sanitaria ha provveduto a stabilizzare il ferito prima di disporne il trasferimento d’urgenza all’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo.

Il 48enne è stato trasportato in codice rosso per dinamica. Secondo il primo bollettino medico, ha riportato una frattura scomposta alla gamba destra, un trauma cranico non commotivo e diverse contusioni ed escoriazioni su tutto il corpo. Nonostante la violenza dell’impatto, l’uomo è rimasto vigile durante le operazioni di soccorso.

Spetterà ora alle autorità competenti ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità, attraverso i rilievi effettuati sul tratto stradale interessato.

Lo riporta rignanonews.com.