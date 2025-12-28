Il Comune di Troia interviene per fare chiarezza sull’incidente verificatosi domenica 28 dicembre presso il CineTeatro Cimaglia, durante una lezione del Tirocinio Formativo Attivo (Tfa) dell’Università di Foggia.

Contrariamente a quanto emerso in un primo momento, l’episodio non è stato causato da un malfunzionamento della rete fognaria comunale, bensì da un ingorgo provocato dal conferimento improprio di materiali non idonei nei servizi igienici, come assorbenti e salviette. Tali materiali hanno causato il blocco temporaneo dell’impianto, determinando i disagi segnalati dagli studenti presenti.

L’amministrazione comunale, una volta informata dell’accaduto, ha attivato immediatamente le ditte di manutenzione e disposto un intervento straordinario di pulizia e sanificazione dei locali. Grazie alla rapidità delle operazioni, la situazione è stata risolta nel giro di poche ore, consentendo il ritorno alla piena fruibilità della struttura.

Il sindaco Francesco Caserta ha espresso rammarico per quanto accaduto, ribadendo al contempo l’attenzione e l’impegno del Comune nei confronti degli studenti del Tfa. «Il Tfa rappresenta una risorsa importante per la nostra comunità», ha sottolineato l’amministrazione, ricordando le iniziative già avviate a sostegno degli studenti, come la realizzazione di una sala allattamento e baby nursing e l’organizzazione di visite guidate in città.

Il Comune di Troia ha infine assicurato la massima disponibilità a continuare il proprio sostegno al Tfa e a garantire standard adeguati di sicurezza e accoglienza, affinché episodi simili non compromettano la qualità dei servizi offerti agli studenti universitari.