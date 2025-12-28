Edizione n° 5929

BALLON D'ESSAI

"LABBRA RIMODELLATE" // Chirurgia estetica intima, una nicchia in crescita: “Sempre più donne chiedono di rimodellare le labbra”
28 Dicembre 2025 - ore  21:47

CALEMBOUR

"VIOLENTE BASTONATE" // Sindaco Carmine Siano “aggredito a bastonate” nel Salernitano, è grave
28 Dicembre 2025 - ore  13:22

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Incidente al CineTeatro Cimaglia, il Comune di Troia chiarisce: «Nessun guasto alla rete fognaria»

"NO RETE FOGNARIA" Incidente al CineTeatro Cimaglia, il Comune di Troia chiarisce: «Nessun guasto alla rete fognaria»

Contrariamente a quanto emerso in un primo momento, l’episodio non è stato causato da un malfunzionamento della rete fognaria comunale

Incidente al CineTeatro Cimaglia, il Comune di Troia chiarisce: «Nessun guasto alla rete fognaria»

IL SINDACO DI TROIA, FRANCESCO CASERTA - comune Troia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

Il Comune di Troia interviene per fare chiarezza sull’incidente verificatosi domenica 28 dicembre presso il CineTeatro Cimaglia, durante una lezione del Tirocinio Formativo Attivo (Tfa) dell’Università di Foggia.

Contrariamente a quanto emerso in un primo momento, l’episodio non è stato causato da un malfunzionamento della rete fognaria comunale, bensì da un ingorgo provocato dal conferimento improprio di materiali non idonei nei servizi igienici, come assorbenti e salviette. Tali materiali hanno causato il blocco temporaneo dell’impianto, determinando i disagi segnalati dagli studenti presenti.

L’amministrazione comunale, una volta informata dell’accaduto, ha attivato immediatamente le ditte di manutenzione e disposto un intervento straordinario di pulizia e sanificazione dei locali. Grazie alla rapidità delle operazioni, la situazione è stata risolta nel giro di poche ore, consentendo il ritorno alla piena fruibilità della struttura.

Il sindaco Francesco Caserta ha espresso rammarico per quanto accaduto, ribadendo al contempo l’attenzione e l’impegno del Comune nei confronti degli studenti del Tfa. «Il Tfa rappresenta una risorsa importante per la nostra comunità», ha sottolineato l’amministrazione, ricordando le iniziative già avviate a sostegno degli studenti, come la realizzazione di una sala allattamento e baby nursing e l’organizzazione di visite guidate in città.

Il Comune di Troia ha infine assicurato la massima disponibilità a continuare il proprio sostegno al Tfa e a garantire standard adeguati di sicurezza e accoglienza, affinché episodi simili non compromettano la qualità dei servizi offerti agli studenti universitari.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Voler togliere il dubbio dalle nostre teste è come volere togliere l’aria ai nostri polmoni.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO