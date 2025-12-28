MANFREDONIA – Michele Arminio annuncia la sua uscita dal gruppo politico “Con Manfredonia”, mettendo fine a un percorso che, come sottolinea, aveva sostenuto con convinzione e senso di responsabilità. Una decisione maturata nel tempo e resa pubblica, spiega, «per rispetto verso chi ha creduto, come me, nel progetto Con Manfredonia».

LA LETTERA

𝑳𝒂𝒔𝒄𝒊𝒐 “𝑪𝒐𝒏 𝑴𝒂𝒏𝒇𝒓𝒆𝒅𝒐𝒏𝒊𝒂”: 𝒗𝒆𝒏𝒖𝒕𝒊 𝒎𝒆𝒏𝒐 𝒂𝒄𝒄𝒐𝒓𝒅𝒊, 𝒎𝒆𝒕𝒐𝒅𝒐 𝒆 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒄𝒂

Ho aspettato del tempo prima di parlare, ma oggi è giusto farlo per rispetto verso chi ha creduto, come me, nel progetto Con Manfredonia.

Lascio il gruppo per due motivi chiari e non negoziabili.

Il primo. In qualità di primo dei non eletti, sono venuti meno gli accordi politici e i presupposti che avevano dato senso a questo percorso.

Ho scoperto decisioni prese altrove, accordi mai condivisi, scelte calate dall’alto e mai passate dal direttivo.

Un modo di fare che non riconosce il valore del gruppo, lo stesso gruppo che ha contribuito in maniera determinante all’elezione di due consiglieri comunali e, successivamente, all’assegnazione di una delega assessorile. Un contributo politico che non è mai stato realmente riconosciuto. Il secondo motivo riguarda il modo di amministrare questa città. Un metodo che non condivido, fatta eccezione per poche persone che svolgono il proprio ruolo con serietà e competenza.

Per il resto, troppa distanza tra parole e fatti, tra comunicazione e visione. Da oggi mi sento libero di dire ciò che penso, senza vincoli e senza ambiguità. Resterò una persona disponibile, come sono sempre stato, e continuerò a impegnarmi per il bene comune, perché Manfredonia viene prima di qualsiasi gruppo, accordo o incarico.

𝑴𝒊𝒄𝒉𝒆𝒍𝒆 𝑨𝒓𝒎𝒊𝒏𝒊𝒐