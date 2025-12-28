Edizione n° 5929

ICONA BRIGITTE // E’ morta Brigitte Bardot
28 Dicembre 2025 - ore  11:55

"VIOLENTE BASTONATE" // Sindaco Carmine Siano “aggredito a bastonate” nel Salernitano, è grave
28 Dicembre 2025 - ore  13:22

Home // Manfredonia // Manfredonia. Polizia e l'Avvocato Elda Panniello salvano giovane gabbiano in pericolo di vita

Manfredonia. Polizia e l'Avvocato Elda Panniello salvano giovane gabbiano in pericolo di vita

Il giovanissimo selvatico aveva scelto di fare la sua prima gita in città (nel giorno di Natale) ma inesperto ha perso l'orientamento finendo intrappolato in un cespuglio pieno di spine alla periferia del centro cittadino.

Manfredonia. Polizia e l'Avvocato Elda Panniello salvano giovane gabbiano in pericolo di vita

L'Avvocato Elda Panniello e il "Poliziotto eroe" Alberto Cataleta originario di Foggia in forza al Commissariato di Manfredonia al lavoro nel giorno di Natale e all'ora di pranzo, posano per il fotografo per immortalare il lavoro svolto egregiamente per salvare il piccolo di Gabbiano.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (Foggia) – Un insolito salvataggio ha avuto luogo il giorno di Natale, intorno alle ore 13, nei pressi della Basilica di Santa Maria di Siponto, a poca distanza dalla sede della Polizia di Stato. Un giovane esemplare di gabbiano, probabilmente alle prime esperienze di volo e privo dei genitori, vagava disorientato lungo la carreggiata, esponendosi al serio rischio di essere investito dalle auto in transito.

Il volatile, poi ribattezzato “Natalino”, è stato notato dall’avvocato Elda Panniello, da sempre sensibile alla tutela degli animali, che è prontamente intervenuta per metterlo in sicurezza. Il gabbiano è stato avvolto con un asciugamano e successivamente sistemato in un trasportino, evitando così ulteriori pericoli sia per l’animale sia per la circolazione stradale.

Secondo quanto ricostruito, il giovane gabbiano era rimasto intrappolato tra piante spinose e, senza un intervento tempestivo, sarebbe potuto andare incontro a una fine certa, per fame o per l’attacco di predatori. L’azione immediata ha consentito di salvargli la vita.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha attivato il Servizio Veterinario della Asl e la Polizia Locale. Nonostante il giorno festivo e il personale ridotto, le autorità competenti hanno collaborato per garantire il corretto recupero dell’animale. Il veterinario, giunto da San Marco in Lamis, dopo un’accurata visita ha accertato che si trattava di un giovane gabbiano in buone condizioni generali, idoneo alla reintroduzione in natura.

Conclusi gli accertamenti, il volatile è stato accompagnato sulla spiaggia e rimesso in libertà, tornando così al suo habitat naturale.

La vicenda, resa nota attraverso i social network dall’avvocato Panniello, ha suscitato apprezzamento per il senso civico e l’attenzione dimostrata verso la tutela della fauna selvatica. Un gesto che richiama l’importanza del rispetto dell’ambiente e dei suoi abitanti, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità.

 

 

5 commenti su "Manfredonia. Polizia e l’Avvocato Elda Panniello salvano giovane gabbiano in pericolo di vita"

  1. L’articolo sarebbe stato più efficace raccontando di salvatori anonimi. Non capisco tutti questi titoli ripetuti.

  2. È la delinquenza invece dilaga per carità il gabbiano giustamente doveva essere salvato però ci sono anche persone a Manfredonia che spacciano – furti d auto – macchine con i vetri spaccati in zona san Camillo qui si dovrebbe indagare vedere cercare di dare più sicurezza alla cittadinanza cerchiamo anche di pensare a queste cose elogio al poliziotto eroe

  3. E’ assurdo !! Qui c’è gente che ha salvato persone e bimbi in pericolo di vita, e appena appena la notizia viene pubblicata, qui si parla di un gabbiano, ma ci rendiamo conto che siamo all’assurdo totale !! Qui c’è bisogno di rivedere qualcosa che cambia questo mondo oramai malato !

  5. Nu caggène, madó… Stann li crestiene alla scavz e allanute ch stu fridd e nisciune c n accorge…

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO