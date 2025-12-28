Manfredonia. Polizia e l'Avvocato Elda Panniello salvano giovane gabbiano in pericolo di vita

L'Avvocato Elda Panniello e il "Poliziotto eroe" Alberto Cataleta originario di Foggia in forza al Commissariato di Manfredonia al lavoro nel giorno di Natale e all'ora di pranzo, posano per il fotografo per immortalare il lavoro svolto egregiamente per salvare il piccolo di Gabbiano.

MANFREDONIA (Foggia) – Un insolito salvataggio ha avuto luogo il giorno di Natale, intorno alle ore 13, nei pressi della Basilica di Santa Maria di Siponto, a poca distanza dalla sede della Polizia di Stato. Un giovane esemplare di gabbiano, probabilmente alle prime esperienze di volo e privo dei genitori, vagava disorientato lungo la carreggiata, esponendosi al serio rischio di essere investito dalle auto in transito.

Il volatile, poi ribattezzato “Natalino”, è stato notato dall’avvocato Elda Panniello, da sempre sensibile alla tutela degli animali, che è prontamente intervenuta per metterlo in sicurezza. Il gabbiano è stato avvolto con un asciugamano e successivamente sistemato in un trasportino, evitando così ulteriori pericoli sia per l’animale sia per la circolazione stradale.

Secondo quanto ricostruito, il giovane gabbiano era rimasto intrappolato tra piante spinose e, senza un intervento tempestivo, sarebbe potuto andare incontro a una fine certa, per fame o per l’attacco di predatori. L’azione immediata ha consentito di salvargli la vita.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha attivato il Servizio Veterinario della Asl e la Polizia Locale. Nonostante il giorno festivo e il personale ridotto, le autorità competenti hanno collaborato per garantire il corretto recupero dell’animale. Il veterinario, giunto da San Marco in Lamis, dopo un’accurata visita ha accertato che si trattava di un giovane gabbiano in buone condizioni generali, idoneo alla reintroduzione in natura.

Conclusi gli accertamenti, il volatile è stato accompagnato sulla spiaggia e rimesso in libertà, tornando così al suo habitat naturale.

La vicenda, resa nota attraverso i social network dall’avvocato Panniello, ha suscitato apprezzamento per il senso civico e l’attenzione dimostrata verso la tutela della fauna selvatica. Un gesto che richiama l’importanza del rispetto dell’ambiente e dei suoi abitanti, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità.