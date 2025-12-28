Edizione n° 5929

E' morta Brigitte Bardot
28 Dicembre 2025 - ore  11:55

Sindaco Carmine Siano "aggredito a bastonate" nel Salernitano, è grave
28 Dicembre 2025 - ore  13:22

Home // Prima pagina // Mamma e figlia morte dopo una cena a base di pesce: possibile epatite fulminante da intossicazione

TRAGEDIA PIETRACATELLA Mamma e figlia morte dopo una cena a base di pesce: possibile epatite fulminante da intossicazione

Secondo quanto ricostruito, la famiglia aveva consumato pesce e cozze la sera del 24 dicembre. Poche ore dopo, padre, madre e figlia hanno iniziato ad accusare forti malori

Mamma e figlia morte dopo una cena a base di pesce: possibile epatite fulminante da intossicazione

28 Dicembre 2025
Campobasso – Una tragedia sconvolge Pietracatella, in provincia di Campobasso. Una ragazza di 15 anni e sua madre di 50 sono morte nel giro di poche ore dopo una cena della Vigilia a base di pesce e frutti di mare. L’ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di una grave intossicazione alimentare che avrebbe provocato una forma di epatite fulminante.

Secondo quanto ricostruito, la famiglia aveva consumato pesce e cozze la sera del 24 dicembre. Poche ore dopo, padre, madre e figlia hanno iniziato ad accusare forti malori, con dolori addominali e coliche. I tre si sono recati per due volte al Pronto soccorso dell’ospedale “Cardarelli” di Campobasso, ma sarebbero stati rimandati a casa.

La situazione è precipitata nella serata successiva, quando i sintomi sono diventati insopportabili. La famiglia è tornata nuovamente in ospedale in condizioni critiche: il padre e la figlia sono stati trasferiti in Rianimazione, mentre la madre è stata ricoverata nel reparto di Medicina. La ragazza, Sara Di Vita, è morta intorno alle 22.30. Nella giornata di oggi è arrivata anche la notizia del decesso della madre, Antonella Di Ielsi, 50 anni.

Il padre, Gianni Di Vita, 55 anni, commercialista ed ex sindaco di Pietracatella, resta ricoverato in gravi condizioni.

La Procura della Repubblica di Campobasso ha disposto l’autopsia sui corpi delle due vittime per chiarire le cause esatte dei decessi e accertare l’eventuale nesso con una possibile intossicazione alimentare. Parallelamente, l’Azienda sanitaria regionale del Molise ha avviato un’indagine interna per verificare quanto accaduto al Pronto soccorso e ricostruire l’iter degli accessi ospedalieri.

“Siamo sconvolti, una tragedia che lascia senza parole”, ha dichiarato all’ANSA il sindaco di Pietracatella, Antonio Tommasone. “L’intera comunità è incredula e profondamente colpita. A nome mio e del paese esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia”.

Gli accertamenti medico-legali e sanitari nelle prossime ore saranno determinanti per fare piena luce su una vicenda che ha scosso profondamente l’intero Molise.

Lo riporta rainews.it.

