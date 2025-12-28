Edizione n° 5929

Paolo Fox a Domenica In: "Il 2026 sarà un anno di fuoco". La classifica e le previsioni segno per segno

FOX Paolo Fox a Domenica In: “Il 2026 sarà un anno di fuoco”. La classifica e le previsioni segno per segno

L’astrologo ospite da Mara Venier: in studio i grafici per valutare l’andamento del nuovo anno. Vergine in cerca di nuove certezze, Leone in ripartenza, Sagittario al top

Fonte: Corriere della Sera

PAOLO FOX - Fonte: Corriere della Sera

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Dicembre 2025
Attualità //

Fonte: Leggo.it

Il 2026, per Paolo Fox, parte con un cielo destinato a lasciare il segno. Ospite di Mara Venier a Domenica In, l’astrologo ha parlato di un anno “dominato dal fuoco”, tra coraggio, rigenerazione e voglia di rimettersi in gioco. Un’energia potente, ha spiegato, che può trasformarsi anche in tensione se gestita male.

A rendere il quadro ancora più “incendiario” sarebbero due passaggi astrologici rilevanti: il ritorno di Nettuno in Ariete a fine gennaio (un transito lungo, destinato a durare anni) e l’ingresso di Saturno in Ariete dal 14 febbraio, elementi che – nella lettura di Fox – accentuano la spinta al cambiamento e alle scelte nette.

In studio l’astrologo ha mostrato anche i grafici segno per segno e una sorta di classifica con valutazioni su amore, lavoro e fortuna. Ecco le indicazioni principali per ciascun segno.

Le previsioni 2026 segno per segno

Ariete
Inizio d’anno in salita: prudenza con l’impulsività e con i rapporti che logorano. Giove e Saturno “critici” invitano a selezionare persone e obiettivi.
Amore 5 – Lavoro 4 – Fortuna 3

Toro
Attenzione a forma ed estetica (che, per il segno, sono anche sostanza). Primavera favorevole: marzo-aprile-maggio mesi che possono consolidare idee e progetti, poi ritmo più lento nella seconda parte dell’anno.
Amore 4 – Lavoro 4 – Fortuna 3

Gemelli
Anno da gestire a fasi: dopo prove e rallentamenti, il 2026 chiede concretezza e scelte meno dispersive. Picco positivo a maggio, da settembre andamento stabile.
Amore 5 – Lavoro 5

Cancro
Emotività amplificata, con oscillazioni e sensibilità più marcate. Giove sostiene nella prima parte dell’anno, mentre Saturno invita a pazientare. Fase centrale utile per accordi e contratti, con Mercurio favorevole.

Leone
Anno di rilancio: avvio un po’ confuso, ma da marzo parte la risalita vera. Estate in crescita, con conferme e risultati.
Amore 5 – Lavoro 5 – Fortuna 5

Vergine
Dopo un periodo complesso, il segno ritrova terreno per ricostruire certezze e rimettere ordine. Occasioni utili per riorganizzarsi e ripartire con più solidità.
Amore 4 – Lavoro 4 – Fortuna 4

Bilancia
Prima parte ancora agitata da Giove, ma i progetti prendono forma dalla primavera. Luglio indicato come mese chiave per rilanciare e consolidare.
Amore 4 – Lavoro 4 – Fortuna 5

Scorpione
Partenza buona e “chiamata all’azione” immediata: da gennaio a maggio fase favorevole per muoversi. In estate clima più piatto: meglio non rimandare.
Amore 4 – Lavoro 4 – Fortuna 3

Sagittario
Tra i segni più forti dell’anno: ritorna la voglia di fare, investire su sé stessi e difendere spazi e libertà. Primavera e estate possono portare svolte concrete.
Amore 5 – Lavoro 5 – Fortuna 5

Capricorno
Anno importante, ma con qualche tensione: molto dipende dall’ambiente e dalle persone vicine. L’esperienza diventa la carta vincente per superare ostacoli e ottenere risultati.
Amore 4 – Lavoro 5 – Fortuna 4

Acquario
La monotonia resta il nemico principale: cautela in amore, soprattutto ad aprile. Giove in opposizione può rendere meno lineare la sfera lavorativa, con cambiamenti da gestire con lucidità.
Amore 3 – Lavoro 4 – Fortuna 4

Pesci
Intuizioni e sensibilità in primo piano: marzo favorevole con Venere nel segno, buone chance per iniziative. Attenzione alle tensioni di maggio e luglio.
Amore 4 – Lavoro 5 – Fortuna 5

Fonte leggo.it

