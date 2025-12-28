Edizione n° 5929

Paura crollo a Foggia, sgomberata palazzina in via Lucera: famiglie evacuate (FOTO VIDEO)

Paura crollo a Foggia, sgomberata palazzina in via Lucera: famiglie evacuate (FOTO VIDEO)

Michele Solatia
28 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

Momenti di forte apprensione questa mattina a Foggia, dove una palazzina di via Lucera 73 è stata sgomberata in via precauzionale a causa del rischio di crollo strutturale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i tecnici comunali, che hanno disposto l’evacuazione immediata dell’edificio dopo alcune verifiche statiche. L’area è stata temporaneamente interdetta al traffico e presidiata dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei residenti e dei passanti.

Secondo quanto si apprende, il provvedimento si è reso necessario a seguito di criticità riscontrate nella struttura, che potrebbero compromettere la stabilità della palazzina. Al momento non si registrano feriti, ma diverse famiglie hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni, alcune delle quali in maniera improvvisa.

I residenti, visibilmente scossi, sono stati assistiti dalla Protezione Civile e dai servizi sociali comunali, che stanno valutando soluzioni temporanee di alloggio per chi non ha alternative immediate.

I residenti, visibilmente scossi, sono stati assistiti dalla Protezione Civile e dai servizi sociali comunali, che stanno valutando soluzioni temporanee di alloggio per chi non ha alternative immediate.

Le operazioni di controllo proseguiranno nelle prossime ore: i tecnici dovranno stabilire se l’edificio potrà essere messo in sicurezza o se saranno necessari interventi strutturali più invasivi. Solo al termine delle verifiche sarà possibile chiarire i tempi di un eventuale rientro nelle abitazioni.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza del patrimonio edilizio cittadino, soprattutto in alcune zone caratterizzate da immobili datati e da una manutenzione spesso carente.

