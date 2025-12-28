Edizione n° 5929

Home // Gargano // Sanità privata, c’è l’accordo: revocata la disdetta del CCNL alla Casa Sollievo della Sofferenza

"C'E' SOLLIEVO" Sanità privata, c’è l’accordo: revocata la disdetta del CCNL alla Casa Sollievo della Sofferenza

La Direzione dell’IRCCS si è impegnata a notificare formalmente la revoca della disdetta del CCNL, ripristinando integralmente le norme contrattuali vigenti

Casa Sollievo, rottura con la direzione: i sindacati dichiarano “conflitto permanente”. Verso sciopero e fiaccolata

Casa Sollievo, la precedente rottura con la direzione (immagine d'archivio, 18.12.2025)

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
28 Dicembre 2025
Gargano // Manfredonia //

FOGGIA – Si chiude la vertenza tra la Direzione della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e le organizzazioni sindacali.

Nel corso dell’incontro svoltosi a Bari presso il Tavolo Istituzionale Permanente per le Crisi Aziendali (SEPAC) della Regione Puglia è stato raggiunto un accordo che prevede la revoca immediata della disdetta del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Sanità Privata.

Alla riunione hanno preso parte il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il presidente del SEPAC Leo Caroli e il direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro. L’intesa è stata accolta con soddisfazione dalla FP CGIL Puglia, provinciale e aziendale, che parla di un risultato “fondamentale” per la tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori.

La Direzione dell’IRCCS si è impegnata a notificare formalmente la revoca della disdetta del CCNL, ripristinando integralmente le norme contrattuali vigenti e garantendo lo status giuridico ed economico di tutto il personale, sia della dirigenza medica e sanitaria sia del comparto.

A seguito di tale atto, le organizzazioni sindacali hanno annunciato la revoca dello stato di agitazione e dello sciopero proclamato per il 9 gennaio.

La mobilitazione segue giorni di tensioni crescenti all’interno dell’IRCCS, il più grande ospedale del Sud Italia voluto da Padre Pio e di proprietà della Santa Sede.
La mobilitazione del 22 dicembre relativa all’IRCCS, il più grande ospedale del Sud Italia voluto da Padre Pio e di proprietà della Santa Sede. – PH STATOQUOTIDIANO.IT

Casa Sollievo: revocato lo sciopero del 9 gennaio con la mediazione della Regione Puglia
Emiliano Caroli casa sollievo

“È un risultato che va oltre l’aspetto sindacale: è una questione di civiltà”, sottolinea la FP CGIL, evidenziando come la mobilitazione dei lavoratori e la legittimità delle rivendicazioni abbiano avuto un ruolo decisivo nel raggiungimento dell’accordo.

Il sindacato ringrazia lavoratrici e lavoratori per la determinazione dimostrata, così come la Regione Puglia, la rete dei sindaci, le associazioni e i commercianti che hanno sostenuto la vertenza. L’impegno, assicurano dalla FP CGIL, proseguirà con un’attenta vigilanza affinché il confronto con l’azienda resti serio, trasparente e orientato alla tutela dei diritti e al mantenimento dell’eccellenza sanitaria.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

