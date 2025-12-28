FOGGIA – Si chiude la vertenza tra la Direzione della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e le organizzazioni sindacali.

Nel corso dell’incontro svoltosi a Bari presso il Tavolo Istituzionale Permanente per le Crisi Aziendali (SEPAC) della Regione Puglia è stato raggiunto un accordo che prevede la revoca immediata della disdetta del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Sanità Privata.

Alla riunione hanno preso parte il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il presidente del SEPAC Leo Caroli e il direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro. L’intesa è stata accolta con soddisfazione dalla FP CGIL Puglia, provinciale e aziendale, che parla di un risultato “fondamentale” per la tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori.

La Direzione dell’IRCCS si è impegnata a notificare formalmente la revoca della disdetta del CCNL, ripristinando integralmente le norme contrattuali vigenti e garantendo lo status giuridico ed economico di tutto il personale, sia della dirigenza medica e sanitaria sia del comparto.

A seguito di tale atto, le organizzazioni sindacali hanno annunciato la revoca dello stato di agitazione e dello sciopero proclamato per il 9 gennaio.

“È un risultato che va oltre l’aspetto sindacale: è una questione di civiltà”, sottolinea la FP CGIL, evidenziando come la mobilitazione dei lavoratori e la legittimità delle rivendicazioni abbiano avuto un ruolo decisivo nel raggiungimento dell’accordo.

Il sindacato ringrazia lavoratrici e lavoratori per la determinazione dimostrata, così come la Regione Puglia, la rete dei sindaci, le associazioni e i commercianti che hanno sostenuto la vertenza. L’impegno, assicurano dalla FP CGIL, proseguirà con un’attenta vigilanza affinché il confronto con l’azienda resti serio, trasparente e orientato alla tutela dei diritti e al mantenimento dell’eccellenza sanitaria.