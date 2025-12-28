Sindaco Carmine Siano "aggredito a bastonate" nel Salernitano, è grave - ph ilmattino

Un’aggressione brutale, avvenuta sotto casa e senza un movente apparente. È grave il sindaco di Castiglione dei Genovesi, Carmine Siano, 64 anni, picchiato violentemente la sera di Santo Stefano da uno sconosciuto con il volto coperto. L’uomo lo avrebbe colpito con un bastone o una spranga, lasciandolo riverso a terra in una pozza di sangue.

Le macchie sull’asfalto di via Provinciale Madonnelle sono ancora visibili nel punto in cui il primo cittadino è stato trovato intorno alle 20.45. Siano, ingegnere e sindaco del piccolo comune dei monti Picentini, in provincia di Salerno, è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Salerno, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Attualmente è ricoverato nel reparto di Ortopedia.

Il referto medico parla di una violenza estrema: frattura scomposta dell’arto inferiore sinistro, frattura composta dell’arto superiore sinistro, fratture alle dita della mano destra, una profonda ferita alla tempia sinistra e lesioni multiple su tutto il corpo, in particolare al volto.

I carabinieri della compagnia di Salerno stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’aggressione.

Sono in corso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e la ricerca di eventuali testimoni. Fondamentale sarà anche la testimonianza dello stesso sindaco, non appena le condizioni di salute lo consentiranno, per comprendere se vi siano elementi utili all’individuazione dell’aggressore o possibili contesti di rischio.

Al momento il movente resta sconosciuto. In paese regnano incredulità e sgomento: Castiglione dei Genovesi conta circa 1.300 abitanti e Siano è descritto come una persona molto stimata. Eletto sindaco nel giugno 2024 con il 72% dei voti, dopo aver ricoperto per diversi mandati il ruolo di vicesindaco, è noto per il suo impegno amministrativo.

L’episodio si inserisce in un quadro più ampio di violenze e intimidazioni ai danni degli amministratori locali. Secondo i dati Anci, nel 2024 si sono registrati 630 atti intimidatori, con un aumento del 13,9% rispetto all’anno precedente. Il 24% è riconducibile a matrice privata, il 12% a tensioni politiche e l’11,1% a tensioni di natura sociale.

Parole di dura condanna sono arrivate dal presidente dell’Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: «Un atto di violenza inaccettabile che conferma la necessità di tenere alta l’attenzione su chi ogni giorno governa il territorio affrontando situazioni delicate. I sindaci non saranno lasciati soli». Solidarietà anche dal governatore della Campania, Roberto Fico: «L’auspicio è che venga fatta piena luce sull’accaduto e che simili atti di violenza non trovino mai spazio nelle nostre comunità».

Le indagini proseguono per individuare l’autore dell’aggressione e chiarire le ragioni di un gesto che ha scosso profondamente l’intero territorio.

Lo riporta l’Ansa.