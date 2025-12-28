Vertenza Casa Sollievo della Sofferenza, la Regione Puglia scende in campo come garante

La Regione Puglia assume un ruolo diretto nella vertenza che riguarda l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. È quanto emerso dall’incontro tenutosi il 27 dicembre 2025 presso la Presidenza della Regione, convocato per affrontare le criticità che interessano il futuro della storica struttura sanitaria.

Al tavolo, presieduto dal Presidente della Regione Michele Emiliano, hanno partecipato i vertici del SEPAC, la Direzione generale dell’Ospedale e le Organizzazioni sindacali, impegnate da settimane in una delicata trattativa a tutela dei lavoratori.

Nel corso dell’incontro, il Governatore Emiliano ha espresso un chiaro riconoscimento istituzionale del ruolo di Casa Sollievo della Sofferenza, definendola una struttura sanitaria indispensabile, un vero e proprio “ospedale pubblico a gestione privata”, punto di riferimento non solo per la Puglia ma per l’intero Mezzogiorno.

I sindacati hanno ribadito con fermezza una posizione ritenuta irrinunciabile: chi eroga un servizio pubblico essenziale deve vedere applicato il contratto pubblico. Le difficoltà di bilancio, hanno sottolineato, non possono ricadere sui lavoratori, che anche nei momenti più critici, come durante la pandemia, hanno garantito continuità assistenziale e tutela della salute dei cittadini. Da qui la richiesta di superare la logica dei tagli lineari in favore di una reale riorganizzazione strutturale, capace di restituire serenità, stabilità e adeguati incentivi al personale.

Grazie alla mediazione attiva della Regione e alla determinazione delle Organizzazioni sindacali, il confronto ha prodotto alcuni risultati concreti. La Direzione generale di Casa Sollievo della Sofferenza si è impegnata a ritirare formalmente la disdetta del contratto, mentre il sindacato ha deciso, in modo responsabile, di sospendere lo stato di sciopero per garantire la continuità delle cure ai pazienti.

Inoltre, la Regione Puglia e l’ASL Foggia hanno manifestato disponibilità alla liquidazione dei crediti maturati dalla struttura, subordinandola a una verifica tecnica. Il Presidente Emiliano ha infine assicurato che la Regione svolgerà un ruolo di garante dell’intero processo di riorganizzazione, un impegno che, è stato precisato, vincolerà anche le future amministrazioni regionali.

Quello del 27 dicembre viene definito dalle parti come un primo passo fondamentale, frutto dell’impegno e della dignità dei lavoratori di Casa Sollievo della Sofferenza. La trattativa, tuttavia, resta aperta e complessa. I sindacati annunciano che non abbasseranno la guardia fino a quando non arriveranno garanzie scritte e definitive, a tutela della dignità salariale e professionale di chi ogni giorno assicura un servizio sanitario di eccellenza.