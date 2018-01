Controlli Polizia locale a Borgo Mezzanone: 4 arresti, 56 mezzi sequestrati

Di:

Manfredonia, 29 gennaio 2018. UN totale di 96 veicoli contravvenzionati, di cui 56 sottoposti a sequestro; 4 arresti, per reati riferiti tra l’altro a minacce, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, 1 denuncia.

Sono i risultati emergenti da un’attività svolta nel territorio di Borgo Mezzanone dagli agenti del Comando di Polizia municipale di Manfredonia, in seguito a quanto predisposto dalla Prefettura di Foggia, dopo un tavolo tecnico interforze stabilito in attuazione del servizio coordinato in sede di C.P.O.S.P., secondo l’ordinanza generale n.1281/CAT.A.4/GAB/17 del 18.09.2017, avente come obiettivo il controllo del territorio e l’ordine pubblico, mediante la repressione del caporalato, il contrasto all’immigrazione clandestina, e servizi di controllo della viabilità e il rispetto della norma specifica, le cui violazioni hanno ripercussioni negative sull’ordine e la sicurezza pubblica.

Nello specifico la polizia locale di Manfredonia, in collaborazione con altre forze dell’ordine, attraverso servizi dal 25 ottobre 2018 al 25 gennaio 2018, predisposti settimanalmente con il tavolo tecnico presso la Questura di Foggia hanno conseguito importanti risultati, con impegno e dedizione e anche con rischio di incolumità per gli agenti intervenuti.

Numerosi i veicoli che non si sono fermati infatti ai posti di blocco predisposti dagli agenti della Polizia municipale, con conducenti prevalentemente extracomunitari regolari e anche irregolari sul territorio italiano, privi di qualsiasi documento.

L’attività della Polizia locale di Manfredonia proseguirà, sempre su indicazioni emergenti dal tavolo tecnico interforze che avviene in Questura a Foggia.

Da evidenziare come, nonostante la carenza dell’organico, la Polizia locale sta effettuando il servizio di controllo del territorio a Borgo Mezzanone a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nell’area.

