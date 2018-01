https://www.agenpress.it - ELVIRA SALVINO

Di:



Bari. Concluse le operazioni di deposito delle liste elettorali di Forza Italia. Di seguito i candidati nei collegi uninominali: –CAMERA

Rocco Palese, Casarano

Antonio Andrisano, Francavilla Fontana

Stefania Fornaro, Taranto

Ida Roselli, Bari Centro

Massimo Cassano, Bari-Bitonto

Giandiego Gatta, Cerignola-Manfredonia

Micaela Di Donna, Foggia. –SENATO

Luigi Vitali, Lecce-Francavilla Fontana

Tommaso Scatigna, Brindisi-Monopoli

Maria Fracavilla, Taranto

Sergio Silvestris, Andria

Carmela Minuto, Altamura Per il PLURINOMINALE, invece, ecco le liste dei candidati: -CAMERA

Collegio Lecce-Francavilla Fontana:

1. Elvira Savino

2. Elio Vito

3. Micaela Di Donna

4. Stefano Gallo Collegio Brindisi-Monopoli:

1. Mauro D’Attis

2. Vincenza Labriola

3. Paolo Pagliaro

4. Beatrice De Donato Collegio Bari:

1. Francesco Paolo Sisto

2. Federica De Benedetto

3. Massimo Cassano

4. Maria Tiziana Rutigliano Collegio Foggia:

1. Ada Elsa Tartaglione

2. Raffaele Di Mauro

3. Rosa Caposiena

4. Fabio Valerio -SENATO Collegio 1:

1. Licia Ronzulli

2. Dario Damiani

3. Carmela Minuto

4. Domenico Scilipoti Collegio 2:

1. Luigi Vitali

2. Licia Ronzulli

3. Michele Boccardi

4. Giuseppina Resta Forza Italia deposita le liste: i candidati per il Parlamento ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.