Michaela Di Donna candidata centrodestra nel collegio uninominale

Foggia. “Rappresentare Forza Italia e la coalizione di centrodestra nel collegio uninominale Puglia 16 è per un me un onore ed un onere di cui avverto la responsabilità. Desidero ringraziare sinceramente il coordinatore regionale di Forza Italia, On. Luigi Vitali, per aver creduto fortemente nella mia candidatura, testimonianza di una lunga militanza politica condotta sempre dalla stessa parte, con coerenza e passione. Ringrazio ovviamente il presidente Silvio Berlusconi per aver condiviso questa proposta ed i segretari nazionali di Lega e Fratelli d’Italia, On. Matteo Salvini ed On. Giorgia Meloni, ed i leader di Noi con l’Italia, On. Lorenzo Cesa e On. Raffaele Fitto, per la convergenza raggiunta intorno al mio nome.

Quella che abbiamo di fronte è una campagna elettorale entusiasmante e decisiva per le sorti del Paese. Da una parte c’è la continuità dei governi targati Partito Democratico e Matteo Renzi, che si ricandida a guidare l’Italia nonostante i risultati disastrosi collezionati sinora; dall’altra il Movimento 5 Stelle con la sua classe dirigente improvvisata ed il suo inapplicabile programma populista. E poi c’è il centrodestra, unito e coeso, che porta in dote una lunga tradizione di buongoverno e che esprime l’unico programma credibile e serio, il solo in grado di interpretare le esigenze degli italiani offrendo soluzioni concrete ed efficaci: dal grande tema della tassazione a quello della gestione dell’emergenza immigrazione,dal sostegno alla natalità al recupero della sovranità nazionale nel rapporto con l’Europa, dal rilancio infrastrutturale del Mezzogiorno al sostegno alle fasce sociali più deboli sino ad un riforma che attraverso il vincolo di mandato impedisca il tradimento della volontà popolare.

La mia candidatura intende essere sintesi di questo programma e dei valori in cui si riconosce la maggioranza degli italiani. Sarò in prima linea, confrontandomi con la sfida del consenso, per raccogliere il testimone di chi, nel passato, è stato con autorevolezza il punto di riferimento del territorio in Parlamento nelle file del centrodestra. Lo farò assieme a tutti i candidati di tutte le liste della nostra coalizione, in una bella avventura elettorale che premierà, ne sono certa, l’unità e la competenza, la qualità del personale politico e l’amore per la nostra terra e per la nostra provincia.

Rivolgo un sincero in bocca al lupo anche ai candidati delle liste e delle coalizioni avversarie, sia nella quota proporzionale sia nei collegi uninominali, auspicando che quella che sta per cominciare possa essere una campagna elettorale condotta sui contenuti, sulle idee e sul merito dei progetti, avendo come unico e solo riferimento il futuro del Paese. Perché esclusivamente su questo terreno sarà possibile allontanare quell’antipolitica che nuoce alle istituzioni, alla politica e all’Italia”.