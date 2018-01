Ritucci: “Abbiamo bisogno di un nostro rappresentante in Capitanata”

Di:

Manfredonia, 29 gennaio 2018. E’ la prima volta che il M5s della Capitanata partecipa ad un’elezione politica. Nel 2015 ci furono le regionali che designarono Rosa Barone e le comunali con Gianni Fiore e Massimiliano Ritucci, di Manfredonia, approdati fra i banchi comunali dopo decenni di dominio rosso contrastato dal centrodestra. Nel paese del Golfo sarà Antonio Tasso, per l’uninominale alla Camera, a sfidare i big della politica, da Bordo a Gatta. Nel plurinominale, al 4° posto, Francesca Troiano, il lista dopo l’uscente D’Ambrosio, di Andria, Maria Luisa Faro, di Sannicandro Garganico e Giorgio Lovecchio, foggiano.

La selezione per l’uninominale è stata fatta dal curriculum dei candidati indicati, niente scelta online come per il listino. Antonio Tasso è un piccolo imprenditore di Manfredonia, membro del Meetup 5 stelle che fa capo ai due consiglieri comunali Gianni Fiore e Massimiliano Ritucci. Ha gestito la comunicazione del gruppo manfredoniano e moderato il palco quando è arrivato il candidato premier Di Maio nel 2015 e nel 2016.

“Non abbiamo puntato su nominativi che parlano il politichese- dice Ritucci- ma che abbiano dimostrato azioni concrete per il territorio, non ci preoccupano i politici con esperienza ed oratoria, hanno solo quella ma non ci sentiamo rappresentati da loro. Dobbiamo lavorare sulla valorizzazione del territorio, sul turismo, sui grandi eventi, in questi anni non ci hanno dato spazio, non ci hanno aiutato a contribuire alla crescita e al consolidamento di iniziative, dal Carnevale allo sport, e mancano anche le strutture ricettive. D’Ambrosio è il parlamentare della Bat, abbiamo bisogno di un nostro rappresentante”.

Tasso è anche il vicepresidente regionale della Fitet, la federazione del tennis da tavolo, attività per cui è addetto alla comunicazione e per cui è conosciuto in tutta la Puglia. “Combattere contro i politici di vecchia scuola? Vengo dalla gente, dal popolo, non ho nulla da perdere, se va male, è stata una bella avventura, se va bene, contro i politici con tante possibilità economiche, sarà una vittoria doppia. Non è il primo confronto in cui mi misuro, non è che si diventa vicepresidente regionale di una federazione senza competere, non sono spaventato, per i politici e per la loro esperienza tanto rispetto, ma ce la giocheremo certamente”.

A cura di Paola Lucino, Foggia 29 gennaio 2018

