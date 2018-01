Una vita in streaming

Di:

La radice di streaming, come del resto quella di molte parole ormai di uso comune legate alla tecnologia, proviene dall’inglese “stream” ovvero fluire. Ed è infatti il flusso continuo, spesso in diretta, di contenuti perlopiù video la caratteristica di questa modalità. Prima ci si affidava al download, nel senso che come si fa comunemente con qualsiasi formato, il file veniva scaricato, la visione o l’ascolto pertanto non avvenivano in diretta. Inoltre il file in questione aveva un peso che andava ad occupare la memoria del nostro PC.

Oggi lo streaming consente sia di vedere film on demand, ovvero scegliere quale filmato guardare e non aspettare il download ma selezionando PLAY e usufruendo in tempo immediato della visione. Ciò accade da anni con Youtube Live e oggi, per gli appassionati di serie in particolare con Netflix e similari.

Ovviamente anche le televisioni classiche si sono da tempo adattate allo streaming. Quindi, che sia in tempo reale, cioè esattamente quando ad esempio è in corso una conferenza, o che sia una serie TV, streaming equivale a immediato: il contenuto che ti interessa è davanti a te e un solo click ti separa dal guardarlo. Ormai da tempo la comunicazione on line, vedi ad esempio le conferenze, o la ripresa e trasmissione live di fatti di cronaca, così come quello dell’industria dell’intrattenimento fanno ampio uso di detta modalità. Oggi si può oggi trasmettere in diretta un gioco della Playstation, della Xbox o anche del pc. Pure Facebook ha aggiornato messenger con la modalità live streaming per i giochi che permette agli utenti di lanciare i live video delle proprie partite. Invece, guardando ai siti specializzati nel gambling, scopriamo allora tutto un mondo dove, grazie ai casino live, il giocatore viene ‘teletrasportato’ in un vero casinò con un croupier che accoglie le sue puntate, tutto anch’esso attraverso un live streaming. Una tipologia di gioco che sembra piacere molto agli utenti stanchi ormai dei giochi software e poco solerti a spostarsi in un casino reale.

Intanto iniziano a circolare diversi articoli in rete che parlano delle tendenze 2018 e in particolare alcuni che affermano che il futuro del video marketing passerà tutto per lo streaming. Se quindi siete stati abituati a sentir parlare di telemarketing e a ricevere chiamate promozionali, tenetevi pronti al video mkg in streaming.