Comune Manfredonia: la stato attuale delle ‘ispezioni per condizionamento mafioso’

Manfredonia, 29 gennaio 2019. E’ di un paio di settimane fa la notizia che ha destato scalpore tra la comunità cittadina manfredoniana: ‘ispezioni per condizionamento mafioso’ che vede interessati i Comuni di Cerignola e di Manfredonia. Il Prefetto di Foggia, su delega del Ministro dell’Interno Salvini, ha infatti predisposto degli accertamenti finalizzati a verificare l’eventuale esistenza di infiltrazioni mafiose: sono previste due Commissioni d’indagine composte da Funzionari e Ufficiali della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

-Qual è ad oggi la situazione delle indagini, quali sono le prospettive per Manfredonia?

“Io non posso che accodarmi a quanto ha già detto il Sindaco Riccardi: le indagini proseguono ma non ci sono novità al momento, noi attendiamo fiduciosi la fine e l’esito di quanto predisposto dal Prefetto. Siamo positivi in quanto abbiamo sempre svolto un lavoro onesto ed alla luce del sole”, così l’esponente per il Pd, Mariagrazia Campo.

La posizione del M5S, nella persona del consigliere comunale Massimiliano Ritucci, non differisce molto: “Al momento non ci sono elementi per sbilanciarci, seguiamo tutti con apprensione e fiducia la situazione che vede coinvolto il nostro Comune. Speriamo nel professionale lavoro della Prefettura e degli ispettori, le loro indagini potrebbero risolversi in uno scioglimento dell’amministrazione comunale e portare ad un commissariamento. L’inizio di indagini di questo tipo non nasce mai senza un fondato motivo, suppongo…c’è solo da attendere per capire quali saranno le sorti della nostra città”.

In ultimo, le parole del Sindaco Angelo Riccardi: “La situazione è la stessa del primo giorno. L’attività della Commissione non è di mia competenza ma del Prefetto di Foggia. Sul suo lavoro non ho nulla da dire, attendiamo fiduciosi”.

A cura di Libera Maria Ciociola