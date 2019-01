Di:

“Sono i giorni della Merla quelli più freddi dell’anno”. Recita così uno dei proverbi più noti nel panorama della meteorologia. Le tre giornate (29-30 e 31 Gennaio)vengono definite come le più fredde dell’anno, caratterizzate da basse temperature, piogge e nevicate.Sul perché questi giorni siano definiti “della Merla” ci spaziano diverse spiegazioni tra cui una leggenda, la più nota .

Secondo la credenza popolare, in questi giorni, tanti anni fa,una merla, si vantava di un piumaggio candido come e soffice come la neve. Mentre Gennaio regalava dolci tepori primaverili, la merla lo derideva per il fatto che l’inverno stesse finendo senza che ci fosse stato il grande gelo.Allora, Gennaio si arrabbiò e decise di far arrivare un’ondata di gelo per gli ultimi giorni di gennaio prendendone in prestito uno da febbraio.

Arrivò improvvisamente il gran freddo, e la merla bianca non trovò di meglio che rifugiarsi in un camino (acceso).Dopo i tre fatidici giorni, se ne uscì tutta nera,colore che gli rimase impresso per sempre.

