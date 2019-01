Nuoto acque libere: confermato programma gare

Di:

Il gruppo nuoto dei Delfini inglobato nell’associazione Running&Friends ha siglato in questi giorni un accordo con l’associazione SNALSEA-AICS nuoto in acque libere che permetterà di entrare a far parte di un circuito regionale e interregionale con numerose gare .I Delfini sono riusciti a calendarizzare tre gare più la finale regionale. La prima gara si svolgerà a Mattinata il 28 luglio sulla distanza dei 2000 mt giro unico (interregionale), la seconda gara l’ 11 agosto a Vieste sulla distanza dei 2000 mt (interregionale) giro unico,la terza gara il 1 settembre (la cosiddetta la grande nuotata del golfo)della distanza di 2000 metri giro unico e invece il 15 settembre la finale regionale a Pugnochiuso 2000mt 2 giri.

Ogni gara permette di acquisire un punteggio valido per la classifica regionale e nazionale SNALSEA-AICS.

I Delfini Manfredonia cercheranno di organizzare un campionato nel campionato con una classifica specifica chiamato “1° Trofeo di nuoto del gargano” dove faranno fede solo i punti acquisiti nelle gare dela provincia di Foggia.

I Delfini Manfredonia hanno come obbiettivo di far uscire la nostra gara “La grande nuotata del golfo ” dai confini cittadini,cercando di sconfinare e far conoscere la nostra tradizione quarantennale del nuoto in acque libere sia a livello regionale e sia a livello italiano,pertanto auspica un buona collaborazione da parte di tutti i soggetti a qualsiasi livello.

CALENDARIO EVENTI

5048STAGIONE 2019 – Nuoto in Acque Libere (date e orari)

GIUGNO

1. PORTO CESAREO( LE ) 3000mt in due giri– Dom. 16 giugno ( INTERREGIONALE ) programma PORTO CESAREO 3000mt-2019 ( organizzato da SNALSEA )

2. ANDRANO( LE ) 1100mt in unico giro– Dom. 23 giugno ( INTERREGIONALE ) programma ANDRANO 1100mt-2019 ( organizzato da SNALSEA )

3. LUGLIO

4. CAMPO DI MARE( BR ) 1500mt in tre giri– Dom. 7 luglio ( INTERREGIONALE ) programma CAMPO DI MARE 1500mt-2019 ( organizzato da SOTTOSOPRA )

5. OTRANTO( LE ) 400mt KIDS + 3000mt in tre giri– Dom. 21 luglio ( NAZIONALE ADRIATICO e 400mt Kids promozionale ) programma OTRANTO 3000mt-2019 ( organizzato da SNALSEA )

6. TORRE SAN GENNARO( BR ) 1500mtin tre giri– Sabato 27 luglio ( LIBERA ) programma TORRE SAN GENNARO 1500mt-2019 ( organizzato da SOTTOSOPRA )

7. MATTINATA( FG ) 2000mt in unico giro– Domenica 28 luglio ( INTERREGIONALE ) programma MATTINATA 2000mt-2019 ( organizzato da RUNNING & FRIENDS – I DELFINI )

AGOSTO

1. ANDRANO-MARITTIMA-CASTRO( LE ) 4500mt lineare– Sabato 3 agosto ( INTERREGIONALE ) programma ANDRANO-CASTRO 4500mt-2019 ( organizzato da SNALSEA )

2. CASTRO( LE ) 1500mt in unico giro– Domenica 4 agosto ( INTERREGIONALE ) programma CASTRO 1500mt-2019 ( organizzato da SNALSEA )

3. VIESTE( FG ) 2000mt inunico giro– Domenica 11 agosto ( LIBERA ) programma VIESTE 2000mt-2019 ( organizzato da SNALSEA )

4. BRINDISI 1500mt in tre giri– Sabato 24 agosto ( INTERREGIONALE ) programma BRINDISI 1500mt-2019 ( organizzato da SOTTOSOPRA )

SETTEMBRE

1. MANFREDONIA( FG ) 2000mtin unico giro – Domenica 1 settembre ( INTERREGIONALE ) programma MANFREDONIA 2000mt-2019 ( organizzato da RUNNING & FRIENDS – I DELFINI)

2. GALLIPOLI( LE ) 2000mtin unico giro – Domenica 8 settembre ( NAZIONALE IONIO ) programma GALLIPOLI 2000mt-2019 ( organizzato da SNALSEA )

3. PUGNO CHIUSO (FG ) 2000mtin due giri – Domenica 15 settembre ( LIBERA ) programma PUGNO CHIUSO 2000mt-2019 ( organizzato da RUNNING & FRIENDS – I DELFINI )