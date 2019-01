Protesta pescatori Manfredonia: “Stop ai controlli eccessivi”

Di:

Manfredonia, 29 gennaio 2019. Sit-in questa mattina dei pescatori di Manfredonia presso la Banchina Tramontana. Gli operatori della piccola pesca saranno domani a Bari presso la Prefettura per far sentire la propria voce di dissenso contro le nuove normative dell’Unione Europea. Regole ambientali, controlli definiti dai pescatori “eccessivi e talvolta abusi”, mancanza di lavoro: questi i punti cardine affrontati nel corso della riunione tenutasi in mattinata presso la capitaneria. Presenti a relazionare anche Patrizia Melchiorre, Dirigente Provinciale Lega, e Novelli Antonio, Segretario cittadino.

«C’è in atto un vero e proprio atto sistematico per eliminare il settore della pesca» lamentano gli operatori durante la protesta: «Noi siamo pescatori, non siamo ingegneri. Lavorare in mare richiede tanto sforzo e lavoro e dobbiamo pensare a tante cose, tra cui etichettatura e tutte le altre nuove norme imposte. Le multe sono salatissime: ad esempio, basta sforare di poco l’orario di lavoro stabilito e si arriva a pagare fino a 2.000 euro di multa. Noi non andiamo a rubare, facciamo un lavoro onesto».

E mentre ci si lamenta ancora della mancata erogazione delle somme dovute per i periodi di fermo biologico, un occhio va anche alle problematiche ambientali: «Non è vero che la pesca a strascico rovina i fondali. In più c’è il problema delle trivelle che ha creato nuovi limiti costieri, la pesca ravvicinata non esisterà più. Noi non siamo d’accordo con molte delle normative della comunità europea, ci hanno tolto anche i permessi. Noi vogliamo solo lavorare».